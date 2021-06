Stiri pe aceeasi tema

- Pentru limitarea raspandirii virusului SARS-COV-2, ministrii Sanatatii, Economiei si a Mediului au publicat, in Monitorul Oficial, un ordin cu noile masuri care trebuie respectate de administratorii plajelor. Astfel, plajele trebuie folosite doar in limitele de capacitate.

- Plajele vor fi folosite in limitele de capacitate, administratorii putand restricționa accesul daca acestea sunt depașite sau distanța fizica nu poate fi menținuta, se arata intr-un ordin comun al ministrilor Sanatații, Economiei și Mediului, publicat in Monitorul Oficial. Ca masuri de reducere a transmiterii…

- Lucrarile de largire a plajei din Mamaia au fost finalizate. Din acest sezon stațiunea va avea o suprafața de plaja noua de peste 50 de hectare. Proiectul de innisipare a fost finalizat pentru cea mai mare stațiune de pe litoralul romanesc, dar continiua in celelalte. In Navodari se lucreaza intens.…

- Grecia a anuntat ridicarea carantinei obligatorii de sapte zile pentru turistii din UE si din alte cinci tari. Carantina viza turistii rezidenti permanenti in statele membre ale Uniunii Europene, spatiul Schengen, Regatul Unit, Statele Unite, Israel, Serbia si Emiratee Arabe Unite. Aviatia Civila a…

- Vicepremier și copreședinte al USR – PLUS, Dan Barna, a fost pus, miercuri, de premierul Florin Cițu in fața faptului implinit. Cițu l-a chemat pe Barna de urgența la Guvern și l-a anunțat ca i-a transmis președintelui Klaus Iohannis propunerea de revocare din funcție a lui Vlad Voiculescu, in timp…

- Odata cu anunțul premierului Florin Cițu privind revenirea treptata la viața normala incepand cu data de 1 iunie, reprezentanții Horeca vor sa puna la punct toate condițiile de funcționare a restaurantelor, dramatic afectate de pandemie. Discuțiile se refera la un grad de ocupare intre 30 și 50 % din…

- Hotararea de Guvern care prevede noi restrictii de circulatie si pentru agentii economici, aplicabile in functie de rata de infectare din fiecare localitate, a fost publicata, vineri seara, in Monitorul Oficial. Hotararea de Guvern prevede reducerea intervalului de circulatie pana la ora 20.00, in localitatile…

- Administratia Nationala a Penitenciarelor (ANP) a anuntat, vineri, ca va demara procedura de achizitie a serviciilor de proiectare pentru doua inchisori, care vor fi construite in judetele Prahova si Vrancea. Asta dupa ce in sedinta de Guvern de miercuri au fost adoptate hotararile pentru aprobarea…