Stiri pe aceeasi tema

- Angajații din Romania vor avea acces online la datele proprii din Registrul de evidența a salariaților (REVISAL) și vor putea vedea, oricand, informațiile privind contractele de munca și vechimea, dar și daca angajatorii le-au platit contribuțiile catre stat, potrivit unui proiect de lege al USR. Proiectul…

- Angajații din Romania vor avea acces online la datele proprii din Registrul de evidența a salariaților (REVISAL) și vor putea vedea, oricand, informațiile privind contractele de munca și vechimea, dar și daca angajatorii le-au platit contribuțiile catre stat, potrivit unui proiect de lege al USR. Proiectul…

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat, in calitate de for decizional, proiectul de lege prin care angajatii din Romania vor avea acces online la datele proprii din Registrul de evidenta a salariatilor (REVISAL). Angajatii vor putea genera online si un extras cu valoare juridica ce atesta vechimea in…

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat, miercuri, proiectul de lege al USR prin care aangajatii din Romania vor avea acces, online si neingradit, la datele proprii din Registrul de evidenta a salariatilor (REVISAL). Astfel, angajatii vor putea vedea, oricand, informatiile privind contractele de munca…

- VECHIME IN MUNCA 2022: Cat costa un an in plus pentru PENSIE. Cum verifici online daca angajatorul ți-a platit contribuțiile Procedura prin care se pot cumpara anii de pensie s-a simplificat. Persoanelor care nu au suficienta vechime pot sa incheie cu casele de pensii un contract de asigurare sociala…

- Acces online pentru angajați la REVISAL si la dovada care atesta vechimea in munca. Proiectul de lege adoptat de comisia de munca Proiectul de lege care prevede accesul angajatilor, online, la datele proprii din registrul de evidenta a salariatilor (REVISAL) si la dovada vechimii in munca a fost adoptat,…

- Serviciile electronice s-au modificat semnificativ in Romania. Acum oamenii nu vor mai fi nevoiți sa faca drumuri pentru cateva informații utile. Se pot verifica cu ușurința toate informațiile legate de pensie, printre care și anii de vechime acumulați in munca. Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP)…

- Romanii pot verifica online vechimea in munca și daca angajatorul le-a platit contribuția la pensii. Cum se obține acces la date Romanii pot afla acum rapid vechimea in munca acumulata. Orice salariat din Romania isi poate crea un cont de utilizator pe site-ul Casei Nationale de Pensii Publice (CNPP)…