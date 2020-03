Acces interzis pentru vizitatori, pe termen nelimitat, la Spitalul Judeţean Brașov (Social) Coronavirusul inchide usile la Spitalul Judetean! Acces interzis pentru vizitatori, pe termen nelimitat. Informatii de pe sectii, la telefon, pe parcursul a doua ore! Atentie, brasoveni! Daca aveti pe cineva internat la Spitalul Judetean de Urgenta, in aceasta perioada, nu mai aveti voie sa-l vizitati, pana la noi ordine. Conducerea unitatii medicale a decis ca vizitatorii sa nu mai intre in nici una dintre sectiile spitalului. „Avand... Citeste articolul mai departe pe www.brasovultau.ro…

Sursa articol si foto: www.brasovultau.ro

