Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu cateva ore pe pagina de Facebook a Ambasadei Israelului la București, un anunț a pus doliu pe cinematografia romaneasca. Un prestigios producator, regizor și actor, de origine israeliana, Dan Michael Schlanger, care era și președintele singurului festival de film cu producții israeliene,…

- In plina zi, Elisabeta Lipa a fost incurcata de traficul infernal din București și spunem asta pentru ca paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, Spynews.ro, au fost pe „urmele” ei. Sportiva a fost surprinsa de aceasta data in ipostaze cu adevarat rare și voi ar trebui sa vedeți…

- Cei care vor circula cu geamurile murdare la mașina vor risca amenzi usturatoare din partea polițiștilor rutieri. Afla din randurile de mai jos ce pedeapsa prevede noua modificare din Codul Rutier!

- Șoferii din Romania se pot alege cu noi amenzi usturatoare. Noua modificare din Codul Rutier are in vedere geamurile murdare ale mașinilor. Astfel ca, toți conducatorii auto care nu iși vor curața geamurile risca sa primeasca amenzi uriașe din partea polițiștilor rutieri. Cum arata noua prevedere.

- Obiceiurile cumparatorilor de mașini din Europa variaza de la o țara la alta, deoarece oamenii difera semnificativ in ceea ce privește puterea de cumparare și așteptarile pe care le au de la un vehicul. Cu toate acestea, exista un lucru care ii unește pe toți șoferii care sunt in cautarea unei mașini…

- Un dispozitiv la moda printre unii șoferi, si care se gaseste in masina, le poate aduce conducatorilor auto o amenda considerabila. Cele mai multe astfel de cazuri, cu dispozitive amplasate pe masina, au fost intalnite pe autostrazi sau pe drumurile europene. Șoferii care au ambiții de „polițiști sub…

- Liviu Negoița are o avere impresionanta, dar merge cu o mașina ieftina și murdara. Ei bine, nu spunem doar noi asta, ci și imaginile surprinse de paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, Spynews.ro. Iata cum l-au surprins paparazzii noștri pe fostul primar al Sectorului 3 din București!

- In ultimul an, numarul femeilor care aleg sa conduca cu Uber a crescut cu 41%. Pe langa beneficiile oferite tuturor celor care aleg Uber ca aplicație pentru activitatea de ridesharing, cum este flexibilitatea, compania vine in sprijinul femeilor pentru a le ajuta sa treaca peste grijile care vin odata…