Acces îngreunat în Parlamentul European pentru partidele mici Statele membre ale Uniunii Europene (UE) au convenit joi asupra unui prag menit sa impiedice formatiunile care obtin la alegeri un procent foarte limitat din voturi sa fie reprezentate in Parlamentul European. Noul sistem ar urma sa se aplice din 2024, relateaza dpa.



Urmatoarele alegeri europene sunt prevazute sa aiba loc la 23-26 mai anul viitor, intr-un context dominat de temeri privind noi victorii pentru partidele eurosceptice si populiste.



Dupa indelungate negocieri, statele membre ale UE au acceptat sa introduca un obstacol in calea accesului in parlament al formatiunilor… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

