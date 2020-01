Stiri pe aceeasi tema

- Ziua Culturii Nationale este sarbatorita miercuri cand se implinesc 170 de ani de la nasterea lui Mihai Eminescu. Ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, a anuntat ca autoritatile locale din intreaga tara vor organiza simultan evenimente miercuri, la ora 18,00. "In acest an, am initiat o actiune unitara,…

- Jubileul celor 170 de ani de la nasterea poetului Mihai Eminescu si Ziua Culturii Nationale vor fi marcate, miercuri, printr-un recital coral pregatit de Filarmonica Banatul, care va interpreta un repertoriu exclusiv romanesc, in timp ce Teatrul National "Mihai Eminescu" din Timisoara va prezenta spectacolul…

- Muzeul Municipiului București ofera cu ocazia Zilei Culturii Naționale, marcata miercuri, 15 ianuarie, acces gratuit publicului in toate expozițiile deschise in prezent, la mai multe filiale ale instituției, arata un comunicat remis MEDIAFAXVizitatorii sunt așteptați in mai multe locații din…

- Primaria și Consiliul Local al Municipiului Sebeș, prin Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș, lanseaza o invitație de suflet pentru a marca, la Sebeș, Ziua Culturii Naționale, in data de 15 ianuarie 2020. Manifestarile dedicate Zilei Culturii Naționale, respectiv celor 170 de ani scurși de la nașterea…

- Pe 15 ianuarie, de Ziua poetului național Mihai Eminescu și Ziua Culturii Naționale, Centrul Cultural Mioveni organizeaza Atelierul de Pictura ”Eminescu, cuvant și culoare”, unde vor participa elevi ai instituțiilor de invațamant din oraș, care vor realiza o pictura dupa un fragment extras din opera…

- Paris Musees, care reuneste 14 muzee din capitala Frantei, a inceput miercuri sa puna la dispozitia publicului, gratuit si fara restrictii, peste 100.000 de reproduceri digitale de inalta definitie ale operelor de arta din colectiile sale, pentru a le face mai cunoscute, relateaza AFP. …

- Un numar total de 1.780 de municipalitati din Uniunea Europeana (dintre care 142 din Romania) vor primi vouchere in valoare de 15.000 de euro in cadrul programului WiFi4EU, destinat instalarii unor hotspot-uri Wi-Fi care vor oferi acces public si gratuit la internet fara fir, informeaza un comunicat…