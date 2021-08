Stiri pe aceeasi tema

- Dovada vaccinarii va fi ceruta la New York pentru a avea acces la restaurant, in sali de spectacole si de sport, a anuntat marti primarul democrat Bill de Blasio, facand din orasul sau primul din Statele Unite ce creeaza un pasaport de vaccinare, in timp ce tara intra intr-o noua faza de lupta cu varianta…

- Orașul New York va impune certificatul de vaccinare pentru o serie de activitați in interior. Anunțul primarului de Blasio este așteptat marți, reprezentand un nou pas intr-o strategie mai agresiva pentru combaterea creșterii cazurilor COVID-19 cauzata de tulpina Delta. Primarul Bill de Blasio…

- Primarul orașului New York, Bill de Blasio, a anunțat ca le va solicita tuturor functionarilor municipali sa se vaccineze impotriva COVID-19 sau sa se testeze o data pe saptamana, transmit AFP și Reuters, citate de Agerpres . Decizia a fost luata din cauza creșterii numarului de cazuri cu tulpina Delta…

- Parlamentarii olandezi iși intrerup vacanța abia inceputa și vor fi chemați miercuri la o sesiune extraordinara din cauza creșterii abrupte a numarului de cazuri de coronavirus, informeaza Agerpres , care citeaza DPA. Hugo de Jonge, ministrul olandez al Sanatații, a prezentat cu puțin timp inaintea…

- Cu 33.690.499 de rezidenți care au primit cel puțin o prima doza de vaccin impotriva virusului SARS-CoV-2, Franța a depașit, ieri, pragul de 50% din totalul populației vaccinate cu o doza a unui vaccin anti-COVID-19.Totodata, o treime din populația franceza, respectiv 22.265.100 de persoane, au fost…

- Cantaretul american Bruce Springsteen isi va relua spectacolul „Springsteen on Broadway” incepand de la 26 iunie, devenind astfel prima vedeta care va concerta la New York, in fata publicului si in spatiu inchis, dupa redeschiderea orasului. Din pacate, fanii care au primit vaccinul contra Covid-19…

- New York a atins marti un moment important in gestionarea pandemiei dupa ce guvernatorul Andrew Cuomo a anuntat ca 70% dintre adultii din acest stat american au primit cel putin o doza dintr-un vaccin anti-COVID-19, informeaza DPA. Pentru a marca momentul, cladiri emblematice vor fi iluminate…

- Un numar de 33.000 de alergatori vor lua startul pentru cea de-a 50-a ediție a maratonului de la New York, în noiembrie. Competiția fusese amânata în 2020 din cauza pandemiei de coronavirus.Evenimentul anual care atrage mii de fani va avea loc pe 7 noiembrie, dupa amânarea…