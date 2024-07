Stiri pe aceeasi tema

- Parinței Raisei, copila de doi ani și jumatate gasita moarta in Dolj, au revenit de urgența in Romania, dupa ce au aflat ca fetița a fost gasita moarta. Familia spune ca anchetatorii au fost duși pe o pista falsa și nu iși explica cum trupul neinsuflețit a fost descoperit intr-un loc in care s-a mai…

- Parinții Raisei, fetița de doi ani gasita moarta in Dolj, fac acuzații grave. Aceștia susțin ca principalul suspect in cazul uciderii fiicei lor ar fi avut un complice.„A intrat ultima data la sora mea. Se vede pe camera destul de bine.

- Noi informații ies la iveala in cazul fetiței de doar doi ani și cinci luni care a fost gasita moarta marți, 28 mai, intr-o rapa, in județul Dolj. Potrivit medicilor legiști, micuța a avut parte de o moarte violenta.

- Conform unei decizii eliberate de Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securitații inca din 2021, dar neobservata pana acum, Nelu Tataru a fost recrutat in anul 1988, informeaza ȘtiripeSurse . De observat ca Nelu Tataru mai primise o Adeverința de albire, in 2015, in care se menționa ca pe…

- Un ofițer a fost filmat aprinzandu-și un trabuc in timp ce se afla peste un suspect pe care il imobilizase la sol, relateaza River Front Times. Departamentul local de poliție investigheaza incidentul petrecut pe 19 mai in St. Louis, statul american Missouri.Imaginile postate online l-au surprins pe…

- Ieri, pe data de 13 mai, un tragic accident de circulație a avut loc pe o șosea din Timișoara. Alexandra, o fata in varsta de 17 ani și-a pierdut viața, dupa ce mașina in care se afla, și care era condusa de un tanar care abia iși luase permisul de conducere, s-a rasturnat. In ediția din aceasta seara…

- Pentru ca nu a fost gasit la domiciliu, Mihai Pinzari a fost dat in urmarire generala, fiind efectuate procedurile de informare și dare in consemn la punctele de frontiera.Potrivit IPJ Suceava, s-a constituit o echipa operativa pentru „punerea in executare a mandatului și preluarea persoanei condamnate…

