Stiri pe aceeasi tema

- La doar 14 ani, Bebe Cotimanis a fugit de acasa pentru ca se indragostise. Actorul a facut confesiuni neașteptate in cadrul unui interviu pentru „Acces Direct”. Bebe Cotimanis a avut o adolescența zbuciumata, iar pasiunea pentru femeile frumoase a inceput inca de la o varsta frageda. La doar 14 ani,…

- Un urs, de dimensiuni imnpesionante, a fost filmat, in noaptea de luni spre marți, pe o strada din Pianu de Sus, chiar in apropiere de casele oamenilor. Animalul a fost surprins noaptea, pe un drum din localitate, imaginile fiind postate in mediul online de catre un localnic. In ultima vreme tot mai…

- VIDEO| Urs de dimensiuni impresionante, filmat pe strazile unei localitați din Alba: Alerga pe langa casele oamenilor VIDEO| Urs de dimensiuni impresionante, filmat pe strazile unei localitați din Alba: Alerga pe langa casele oamenilor Un urs a fost filmat, in noaptea de luni spre marți, pe o strada…

- Primarul municipiul Zalau, Ionel Ciunt s-a deplasat astazi, 02 august 2022, in Stana, pentru a vedea la fața locului pagubele produse de un incendiu care a avut loc in urma cu cateva zile și in urma caruia doua case au ars. Pagubele produse sunt foarte mari, o casa a ars aproape in totalitate, iar cealalta…

- Dupa ce Maria l-a acuzat pe soțul ei, dar și pe soacra ca o bat. Florinel a marturisit in exclusivitate la Acces Direct ca nu este adevarat ceea ce a marturisit Maria și susține ca soția lui ii face acuzații grave și ea este cea care provoaca de fiecare data scandalul in casa.

- Dupa cum bine știm cu toții, Adriana Bahmuțeanu s-a operat la nivelul nasului. Vedeta a dezvaluit cați bani a platit pentru intrvenția estetica. Despre ce suma este vorba, de fapt. Nimeni nu se aștepta.

- Aurica și-a dorit toata viața un zambet de vedeta. S-a gandit, in urma cu doi ani, sa faca pasul cel mare, pentru a scapa de cel mai mare complex al sau. O vizita la o clinica de top din Capitala s-a transformat ulterior in cel mai mare coșmar din viața sa. Iata ce a povestit femeia la Acces Direct!

- Cristina a fost sedusa și ulterior inșelata de un barbat pe care l-a cunoscut pe Internet. La scurt timp dupa ce au format un cuplu, barbatul s-a mutat la ea. Afaceristul a lasat-o și cu inima franta, dar și cu conturile bancare goale. Iata cum s-a intamplat totul și ce a declarat Cristina!