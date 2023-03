Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce Mihaela a plecat de acasa fara sa ii spuna soțului sau, Viorel a cerut ajutorul rudelor, pentru a afla ce s-a intamplat cu femeia. Familia s-a gandit la ce mai rau, ca mai apoi sa afle ca, de fapt, este plecata la fostul iubit, cu care are și un copil.

- Dupa o relație de 27 de ani, Viorel iși cauta soția, care a plecat de acasa pe cand se afla la munca. De atunci, nu a mai putut lua legatura cu Mihaela, dupa ce i-ar fi blocat atat apelurile, cat și posibilitatea de a accesa profilul de Facebook.

- Cum a fost „țepuita” o voluntara din Alba de un barbat care i-a promis ca aduce mancare de caței din Germania: „Mincinos, cu vorbele la el” Cum a fost „țepuita” o voluntara din Alba de un barbat care i-a promis ca aduce mancare de caței din Germania: „Mincinos, cu vorbele la el” O femeie din Alba, voluntar…

- Dupa 23 de ani de casnicie, soția l-a parasit, iar Gheorghe a ramas singur in casa pe care s-ar fi straduit sa o amenajeze așa cum și-ar fi dorit partenera lui de viața. Dar asta nu e tot! Cand a plecat, femeia i-a luat cu ea și pe baieții pe care cei doi ii aveau impreuna, și l-ar fi lasat cu multe…

- Mașina unei femei din Targu Jiu a fost acoperita complet cu bilețele cu mesaje de dragostea din partea sotului, care o roaga pe femeie sa se intoarca la el dupa ce aceasta l-ar fi parasit. Un barbat a lipit marti dimineata, de Ziua Sf. Valentin, sute de mesaje pe autoturismul femeii iubite, care se…

- Un barbat de 38 de ani din satul Priboiu, comuna Branești, care intenționa sa se deplaseze in Belgia, la sfarșitul lunii ianuarie a disparut fara urma. De atunci, familia sa nu mai știe nimic despre barbat. Balașa Mihail este, din data de 28 ianuarie, de negasit. Pe 29 ianuarie, fratele sau a mers la…

- Un barbat este de negasit de familie de pe data de 11 noiembrie 2021, dupa ce a fost dus cu ambulanța la spital. Iubita lui Nicolae a anunțat dispariția abia dupa o luna și jumatate. Fiica lui, Loredana, nu știe ce sa mai faca pentru a-și vedea tatal din nou. Ce a marturisit tanara, in exclusivitate…

- Un barbat de 30 de ani, domiciliat in municipiul Chișinau și anunțat in cautare internaționala in anul 2017, a fost reținut in timp ce intra in țara pe Aeroportul Internațional Chișinau, in baza sentinței Judecatoriei Chișinau, sediul Buiucani.