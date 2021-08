Stiri pe aceeasi tema

- Mirela Vaida a avut din nou parte de scandal in timpul emisiunii de la Antena 1, “Acces Direct”. Fratele lui Ionița de la Clejani, Roger, a avut o intervenție telefonica pentru a vorbi despre presupusul fiu al soțului Vioricai de la Clejani, care ar fi decedat la varsta de 8 ani. Roger a avut o reacție…

- Apar in continuare noi informații, dupa ce Ramona de la Clejani a susținut ca ar mai fi avut un frate care ar fi murit la doar 8 ani și ca el ar fi fost tot baiatul lui Ionița de la Clejani. Acces Direct a prezentat astazi certificatul de naștere și de deces al micuțului, iar in acesta s-ar fi vazut…

- Mirela Vaida a trecut din nou prin momente delicate in timpul emisiunii Acces Direct. Contactat telefonic, Roger, fratele lui Ionița de la Clejani, i-a amenințat pe toți cei din platou, inclusiv pe prezentatoarea TV, provocand panica atunci cand a spus ca „daca ar avea posibilitatea sa arunce o galeata…

- Noi detalii ies la iveala despre presupusul fiu nerecunoscut al lui Ionița de la Clejani, dupa ce Ramona de la Clejani a susținut recent la Acces Direct ca ar fi avut un frate de același tata care ar fi murit la opt anișori. Artista a povestit acum ca ar fi fost la el la mormant in urma cu zece ani,…

- Politistul s-a urcat baut la volan și a provocat un accident grav. Fratele soferului lovit l-a blocat in trafic si a sunat la 112.Politist: Ma simt amenintat! Mi-e rau!Martor: Ti-e rau de la alcool.Politist: Uitati ce mi-ati facut! M-ati blocat! La sosirea echipajului, agentul a refuzat testarea cu…

- Deocamdata nu se cunoaște motivul pentru care acesta a comis fapta. Din primele informații, barbatul ar fi vrut inițial sa fure bani de la familia respectiva, fiind un impatimit al jocurilor de noroc.Joi noapte, un barbatul cu cagula a intrat intr-o casa a violat o minora și i-a ucis tatal. In casa…

- Dezvaluiri cutremuratoare despre momentul in care Corin Dobrinescu a murit. Cristi Dobrinescu, fratele regretatului artist, a scos la iveala, la Acces Direct, detalii neștiute despre decesul cantarețului. Cu ochii in lacrimi, barbatul a povestit ultimele clipe de viața ale regretatului sau frate.

- Un barbat de 30 de ani din Scarisoara Noua (comuna Petresti) și-a injunghiat fratele (de 31 de ani). Victima a fost transportata in stare grava la spital. Barbatul necesita 16-18 zile de ingrijiri medicale. Polițiștii din Petrești au stabilit faptul ca in jurul orei 05.50, in urma unui conflict spontan…