Stiri pe aceeasi tema

- O actrița a trecut prin clipe de coșmar din cauza unor vecini! Manuela a fost desfigurata in bataie și a fost nevoita sa plece de acasa și sa se mute cu chirie. Femeia a ajuns de patru ori in spital pentru ca a avut nevoie de ingrijirile medicilor in urma loviturilor. Ce a marturisit, in exclusivitate…

- Primarul comunei unde locuiește Steli, mama care spune ca iși vrea copiii inapoi dupa ce aceștia i-au fost luați cu forța de langa ea, și-a spus punctul de vedere. Care e, de fapt, situația celor doi soți care au opt copii.

- Irina Loghin trece prin momente grele! Indragita interpreta de muzica populara este in doliu. Una dintre surorile artistei a murit. Cantareața este devastata de durere, mai ales pentru ca era foarte apropiata de persoana draga din viața ei.

- Doamna Floarea și-a inchiriat apartamentul unei avocate, iar acum nu o mai poate da afara pe chiriașa deoarece susține ca aceasta se folosește de legi și ii spune ca nu este proprietara apartamentului. Avocata nu și-a mai platit chiria de luni bune.

- O femeie a contactat disperata echipa Acces Direct, pentru a spune ca iși vrea fetița inapoi, fetița pe care a lasat-o tatalui dupa divorț. Dupa ce a facut doi copii cu fostul partener de viața, barbatul a parasit-o pentru sora soției sale, cu care a mai facut un copil. In acest moment barbatul crește…

- Elena Merișoreanu și soțul ei, Viorel Croitoru intrunesc unul dintre cele mai statornice cupluri din lumea mondena din Romania. Deși la prima vedere intrunesc tabloul familiei perfecte, povestea lor nu a fost lipsita de momente de cumpana. Elena Merișoreanu a fost inșelata de soțul ei cu cea mai buna…

- Indragita solista de muzica populara Elena Merișoreanu a catalogat ultimii doi ani ca fiind ani cu cruce neagra pentru folclorul romanesc. A pierdut mulți colegi dragi, care s-au dus mult prea devreme! Solista nu contenește sa-i planga și sa le aduca un omagiu la cimitir, ori de cate ori are ocazia,…

- Astazi e o zi foarte importanta pentru Elena Merișoreanu, caci marea doamna a muzicii populare romanești implinește varsta de 76 de ani. Cantareața se bucura din plin de o cariera de succes, dar și de familia pe care și-a dorit-o tot timpul. Iata ce ne-a declarat, in exclusivitate, in aceasta zi atat…