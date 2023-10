Stiri pe aceeasi tema

- Irina și Andrei susțin ca traiesc in teroare și ca vecinii fac tot posibil ca ei sa plece din blocul unde s-au mutat in urma cu ceva timp. Tinerii spun ca impotriva lor este și varul Irinei, cel care a incercat sa ii desparta.

- Cine este vinovat pentru distrugerea mașinii? Adriana a marturisit in exclusivitate la Acces Direct ca și-a gasit cauciucurile taiate la autoturismul care se afla in fața unei pensiuni. Adriana a sunat imediat la poliție, insa vinovatul nu a fost gasit.

- Iubitul presupusei hoațe de identitate din Tulcea a fost contactat de catre reporterii Antena Stars. Ei bine, barbatul a avut o atitudine nu foarte buna dupa ce i s-a spus ca tot acest caz in care iubita lui este implicata va fi dat in emisiunea de astazi de la Acces Direct. Ce noi informații au aparut…

- Dupa ce in 2018 a decis sa plece in Elveția, la munca, Oana spune ca au inceput problemele in casnicia ei. In prezent, cei doi au divorțat, iar barbatul o acuza ca a uitat de fiul lor, dupa ce a plecat din Romania și ca l-ar fi inșelat.

- Tinerii berlinezi au ieșit in weekend pe strazi, revoltați de planurile de a construi o autostrada, ce ar duce la distrugerea a 20 de cluburi de noapte din estul Berlinului, relateaza The Guardian. Ei susțin ca viața culturala a orașului ar urma sa fie afectata.

- Ucraina se pronunța impotriva oricarui scenariu de incetare a focului, deoarece acest lucru inseamna victoria Rusiei, a declarat șeful Biroului președintelui Ucrainei, Mihailo Podoliak, declarația a fost postata pe rețelele de socializare."Aceasta va fi o mare infrangere pentru lumea occidentala…

- Petronela susține ca nu știe nimic de tatal sau de mai bine de 10 ani. Barbatul nu ar fi putut trece peste faptul ca fiica lui ar fi fost adoptata și ar fi decis sa plece in strainatate. Doar ca, acolo ar fi dat de probleme.

- Dupa ce Mihaela l-a acuzat pe soțul sau ca a pus ochii pe bunurile comune și chiar ar fi vandut o parte din ele, Marian a reacționat. Barbatul are o cu totul alta varianta a poveștii și spune ca iși dorește ca averea sa se imparta in mod egal, in instanța.