Stiri pe aceeasi tema

- Iulian a vorbit ultima data cu familia in urma cu aproape o luna și jumatate. De atunci, parinții il cauta disperați, de teama ca fiul lor a dat de probleme. Barbatul era casatorit de mai mulți ani cu o femeie din Sibiu, dar avea o relație cu o araboaica, in Franța, acolo unde și lucra.

- Andreea și Catalin spun ca nu mai au liniște de trei ani de cand discuțiile cu vecinii au luat amploare și s-a ajuns inclusiv la amenințari. Cuplul are trei copii, iar unul dintre ei, mezinul familiei, are grave probleme de sanatate și, potrivit spuselor mamei, il jignesc de fiecare data cand au ocazia.

- Cu ajutorul echipei Acces Direct, Paulina și-a gasit tatal dupa 25 de ani. Tanara și-a spus povestea in exclusivitate la Acces Direct, iar echipa a facut tot posibilul sa il gaseasca in scurt timp. Iata momentul emoționant dintre cei doi atunci cand s-au auzit pentru prima data!

- Paulina a pornit pe urmele tatalui sau care a disparut in urma cu 25 de ani, iar tanara susține ca nu l-a vazut niciodata. Barbatul ar fi fugit cu alta femeie pe care chiar mama ei a adus-o in casa deoarece nu avea unde sa stea. Paulina susține ca tatal ei s-ar numi Ion Cloșca și este din Buzau.

- Patru frați nu au liniște de o viața, asta pentru ca au fost parasiți de mama. S-au regasit ani mai tarziu, iar acum și-au unit forțele pentru a o cauta pe femeia care le-a dat viața. Ce a spus Floriana, una dintre surori, in exclusivitate pentru Acces Direct.

- Costica a trait cu dorul in suflet toata viața, asta pentru ca a fost abandonat de mama intr-un orfelinat pe vremea cand avea numai trei ani. Barbatul o cauta pe femeia care i-a dat viața de mai bine de 40 de ani. El ar fi fost lasat pe „mainile statului” pentru un iubit.

- Povestea de viața a Andreei este desprinsa dintr-un film de groaza, iar totul a inceput atunci cand soacra a intrat in relația ei și a facut tot posibilul sa o dea afara din casa și sa ramana cu fiica ei. Andreea susține ca soacra i-a provocat un avort și a vazut-o atunci cand i-a pus ceva in pahar.

- Veronica are 57 de ani și traiește o drama de o viața, de cand nu mai poate sa iși gaseasca fratele. Femeia l-a vazut doar de cateva ori, pe vremea cand erau doar niște copii. De atunci, sufletul sau este rupt in bucați și are o dorința mare sa il readuca in viața ei.