- Doamna Angela traiește o adevarata drama dupa ce fiica ei a fost ucisa, iar ea nu-și poate crește nepoata. Fetița in varsta de 6 ani este in grija autoritaților de 3 ani, iar bunica nu are niciun drept asupra ei.

- Florea susține ca una dintre surorile ei face tot posibilul sa puna mana pe averea familiei și pe banii din urma unei despagubiri. Femeia spune ca nu are pretenții la casa și teren, ci iși dorește sa iși primeasca partea, dupa moartea fratelui ei.

- O familie din Gura Humorului, care a deschis o acțiune civila in instanța in incercarea de a obține despagubiri pentru pareza suferita de copilul lor, in urma unei injecții facute de un medic pediatru, a avut parte de o surpriza extrem de neplacuta atunci cand a primit o citație de la Judecatoria ...

- Pepe și-a inchis barul din centrul Bucureștiului și a deschis impreuna cu soția lui, Yasmine, un magazin de haine. Artistul este pasionat de haine, așa ca s-a gandit sa deschida un magazin cu articole vestimentare, la prețuri pentru toate buzunarele. Acesta a facut primele declarații despre afacerea…

- Noul termen a fost stabilit pe 24 noiembrie 2023.Tribunalul Constanta a amanat pentru aceasta toamna dosarul deschis de mai multi procurori din oras, inclusiv procurorul general al Dobrogei, magistratul Gigi Valentin Stefan, Ministerului Public, in materia Litigii de munca Motivul care a stat la baza…

- Dupa ce in ultima perioada numele Biancai Dragușanu aparea intr-un proces cu fosta soție a partenerului ei de viața, iata ca de aceasta data numele blondinei mai apare intr-un proces, unul deschis chiar de ea impotriva poliției! Da, da, ați auzit foarte bine! Ce s-a intamplat, de fapt. Spynews.ro are…

- Gabriela și Cristi sunt la un pas de a ajunge in strada, dupa ce in 2017, au dat un avans pentru un apartament. Locuința trebuia sa fie finalizata in 2019, dar nici in prezent nu este gata. Cei doi spun ca au fost pacaliți de dezvoltatorul imobiliar.