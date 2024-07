Stiri pe aceeasi tema

- Fiul patronilor de la o stana din Cluj a fost gasit mort pe 30 mai, iar parinții lui cred ca ar fi fost, de fapt, ucis. Mama lui, Rosalia, este convinsa tot mai mult ca exista oameni care i-ar fi pus gand rau fiului ei, parere pe care o are și unchiul lui, cel care spune ca nu s-ar fi facut cercetari…

- Un tanar in varsta de 29 de ani ar fi murit in condiții suspecte, la finalul lunii mai. Familia nu crede ca fiul lor ar fi recurs la un gest extrem, ci ar fi fost ucis. Parinții spun ca existau și inainte oameni care au vrut raul familiei, ca mai apoi, pe 30 iunie barbatul sa fie gasit mort.

- Carolin, un antrenor de fitness din Iași, a sfarșit tragic, dupa ce s-a comportat ciudat in Vinerea Mare. Urma sa petreaca Paștele impreuna cu iubita lui, cu care s-ar fi și certat in ziua respectiva. Acum, tatal lui nu crede ca, de fapt, ar fi avut loc vreo discuție in contradictoriu, ci susține ca…

- Vasile spune ca a trait un coșmar in Italia, asta dupa ce a fost ținut sclav intr-o padure. Barbatul a ajuns in Romania și a putut sa iși revada familia dupa patru ani in care a tot sperat ca se va reintalni cu cei dragi.

- Fostul iubit al Cristinei Pucean vorbește, in exclusivitate pentru Spynews.ro, despre controversa pe care a creat-o pe rețelele de socializare! Tanarul, cel care a avut o relație de 6 luni cu iubita lui Bogdan de la Ploiești, inainte ca aceștia sa fie impreuna, face acuzații grave la adresa ei și a…

- Gabriel, fratele lui Costel, barbatul care a disparut in urma cu aproximativ 27 de ani, a oferit detalii groaznice despre stana verișoarei! Noi informații șocante cu privire la acest caz cutremurator.

- Lucica și Vasile nu mai știu nimic de baiatul lor de mai bine de doua saptamani. Copilul de doarr 15 ani ar fi fost manipulat sa stea la o stana, unde sa ajute la diverse treburi. Cu toate ca mama ii condamna pe proprietari pentru cele intamplate, unul dintre angajați are o alta poveste cu privire la…

- Leo a fost dat disparut de parinți și s-a intors acasa dupa 12 zile in care familia nu a mai știut nimic de el. Ieri, tatal lui a mers impreuna cu tanarul sa depuna plangere, atunci cand ar fi fost luați amandoi la rost de polițiști pentru ca au chemat in comuna echipa Acces Direct și au vorbit despre…