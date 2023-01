Stiri pe aceeasi tema

- Pe data de 29 decembrie 2022, seara, Nicoleta Parvu, fosta Miss Adolescența 2016, a murit la scurt timp dupa ce a nascut gemene, la Maternitatea Giulești din București. Femeia avea doar 25 de ani.Imediat dupa ce a nascut gemene, Nicoleta Parvu, in varsta de 25 de ani, a murit. Fosta Miss Adolescența…

- Elena Mandoiu iși cauta fiica de 38 de ani. Personalul medical i-a spus a doua zi dupa naștere ca fetița a murit, dar nu exista nicio dovada pentru acest lucru. Mama este convinsa ca micuța a fost furata și ca traiește sub o alta identitate.

- Doi bebeluși, baiat și fetița, ambii de 8 luni, au decedat in decurs de o saptamana in Maramureș. Aceștia au ajuns la camera de primiri urgențe a Spitalului Județean de Urgența din Baia Mare și au primit tratament pentru roșu in gat, scrie Antena 3 CNN. Citește și: Un barbat a venit beat la examenul…

- O mama trece prin clipe grele din anul 1979, cand a fost anunțata ca fetița ei a murit, dupa ce a nascut acasa! Lucreția simte ca fiica ei este in viața, iar de 43 de ani nu iși poate lua gandul de la ea. Povestea femeii, in exclusivitate pentru Acces Direct.

- Cu toții știm ca multe mame au ramas fara copiii pe care i-au nascut, sub pretextul ca micuții ar fi murit. In exclusivitate pentru Acces Direct, o femeie susține ca a cumparat un copil din spital, in urma cu 16 ani! Bebelușul a fost vandut pentru aproximativ 6.000 de euro, chiar de un medic din Giurgiu.…

- Claudia și Vasile nu au liniște de 24 de ani, de cand femeia a nascut o fetița, insa medicii au anunțat-o a doua zi ca a murit. Cei doi parinți din Valcea au cerut explicații, insa nu au primit. Ce a aflat tatal cand a mers sa ceara sa vada trupul neinsuflețit al bebelușului. Mama este aproape convinsa…

- Un nou caz din seria ”Furt de copii” a fost prezentat la Acces Direct. O mama pe nume Maria susține ca i-a fost furat copilul, al șaselea, dupa naștere. Femeia susține ca nici nu și-a vazut bebelușul și i s-a spus ca a murit, dar nu i-a fost dat trupul lui neinsuflețit. Dupa mai mulți ani, ar fi aflat…

- In exclusivitate pentru Acces Direct, Dorina a adus acuzații grave la adresa unor medici care au refuzat sa ii faca o intrerupere de sarcina. Femeia se chinuie acum sa creasca un copil cu o boala grava. A descoperit ca micuțul se confrunta cu probleme de sanatate inca din perioada in care era insarcinata.