- Simona susține ca Marcel Șerbuc a ucis-o pe copila, in timp ce barbatul i-a spus mamei sale o cu totul alta poveste. Atunci cand s-a aflat ca trupul copilei a fost gasit in lada canapelei, oamenii legii au ajuns și la mama principalului suspect, care și-a intrebat fiul.

- Sora Simonei are o alta varianta a poveștii decat tot ce se știe pana in prezent. Femeia spune ca avea o relație apropiata cu Anamaria și ca a aflat de ceea ce i-a facut Marcel Șerbuc copilei din presa. Cat despre lanțișor, sora mai spune ca a fost lasat la amanet fara ca Simona sa știe.

- Vineri, tatal fetiței de 12 ani, spunea ca fiica lui purta un lanțișor, care inițial, nu a fost gasit la locul crimei. Mai apoi, s-a aflat ca Marcel Șerbuc l-a dus la amanet pe 11 aprilie, impreuna cu unul dintre inelele pe care le purta Anamaria.

- Tatal fetiței de 12 ani are o alta versiune a poveștii legata de ziua in care a murit copila. Barbatul spune ca Simona se afla acasa atunci și știa de tot ceea ce i se intamplase Anamariei. Vasile susține ca fosta partenera iși dorea sa o ia pe copila in strainatate, dar nu a fost de acord.

- Cei care il cunosc pe Marcel Șerbuc spun ca barbatul a fost dintotdeauna violent. Nici mama sa nu ar fi scapat de furia lui, dupa ce ar fi fost agresata. Oamenii din comuna spun ca in ultimii ani, principalul suspect al fetiței de 12 ani a fost mai mult plecat.

- In cursul zilei de azi, Marcel Șerbuc, principalul suspect in cazul uciderii fetiței de 12 ani, al carui trup a fost gasit in lada unei canapele a fost prins de autoritați in olanda, in localitatea Tiel. Potrivit informațiilor in momentul in care a fost capturat de oamenii legii, acesta se afla singur…

- Cazul morții fetiței de 12 ani merge mai departe cu noi informații. Dupa ce a fost dat in urmarire internaționala, barbatul suspectat ca ar fi omorat-o pe Anamaria a fost prins! Marcel Șerbuc a ajuns pe mana polițiștilor din Olanda și urmeaza sa fie extradat. Potrivit informațiilor, barbatul și-ar fi…