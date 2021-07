Stiri pe aceeasi tema

- Dupa șase saptamani de la tragedia in care Mihai Beuran și-a pierdut viața, soția acestuia deschide pentru prima data mașina, in speranța unor indicii care sa o lamureasca. Iata ce a gasit Natalia Beuran in autoturismul tatalui fetiței sale și de ce spune ca nu ințelege acțiunea oamenilor legii.

- Paparazzii Spynews.ro au surprins imagini așa cum nu s-au mai vazut niciodata cu Lorena Buhnici, soția lui George Buhnici. Dupa o vizita la farmacie, aceasta impreuna cu fiica au plecat spre mașina, dar buna dispoziție i-a fost stricata din cauza unui apel. Ea a fost scoasa din sarite la maxim și aproape…

- Soția barbatului ucis in Constanța rupe tacerea. Femeia a fost audiata de catre oamenii legii și a declarat ca barbatul care a dat buzna peste ei in casa ar fi spus ca soțul ei ar fi avut o aventura cu iubita lui. Se pare ca motivul crimei are la baza razbunarea, din moment ce criminalul a violat-o…

- Un polițist este acuzat de jaf, dupa ce din casa unei femei au disparut 300.000 de euro, bani ai unui afacerist și pe care ii ținea la mama sa. Acum soția polițistului, dar și amanta sa sar in apararea lui și spun ca e nevinovat.

- Bebe Cotimanis a izbucnit in plans cand a aflat ca marele actor și bunul sau prieten, Ion Dichiseanu, a murit. Cei doi au fost nu doar colegi de scena in numeroase spectacole, ci și buni prieteni, astfel ca durerea a fost cu atat mai mare. Iata ce i-a transmis Bebe Cotimanis artistului și ce amintiri…

- Mirela Vaida, prezentatoarea emisiunii Acces Direct, a izbucnit in plang in timpul emisiunii de astazi, dupa aflarea veștii ca invitata sa din luna ianuarie a fost omorata cu sange rece de catre concubintul ei. Aceasta a declarat ca oricand se aștepta ca și ea sau familia sa sa fie atacata, deoarece…

- O crima șocanta a ingrozit Romania, dupa ce un barbat din Mihaiești a comis o dubla tragedie, omorandu-și concubina și pe copilul acesteia. In urma cercetarilor facute de poliție, barbatul fusese prezentat in cadrul unei emisiuni televizate, acuzandu-și soția de infidelitate. Cum au fost gasite victimele…