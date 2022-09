Stiri pe aceeasi tema

- Asociația care reprezinta puburile și industria berarilor din Marea Britanie a cerut, marți, guvernului sa elaboreze de urgența un pachet de ajutor care sa ajute localurile sa ramana deschise in contextul creșterii astronomice a prețului la energie, relateaza Reuters. Autoritatea britanica de reglementare…

- Dupa ce s-a luptat cu un cancer violent, incercand sa se agațe de viața, Ana-Maria Ciobanu s-a stins. Trei copii risca sa ramana pe drumuri, insa au șanse mari la un viitor datorita burselor de sportivi. Durerea pierderii singurului parinte le sfașie sufletul, dar se au unii pe ceilalți. Femeia a fost…

- O fetița de 4 ani, din Onești, a fost transportata, cu un elicopter SMURD, la Spitalul de Urgența pentru Copii „Sfanta Maria” din Iași, dupa ce și-a prins mana in mașina de tocat carne, relateaza 24iasi.ro. Medicii ieșeni nu se afla la primul caz de acest fel, dupa ce au reușit sa salveze mana unui…

- Focșanenii abonați la ENET risca sa ramana fara apa calda de la 1 august deoarece furnizorul de gaze nu a primit subvenția financiara de la Guvern pentru cantitatea de gaze furnizata la ENET. Primarul Cristi Misaila a spus, ieri, ca sistarea furnizarii gazelor naturale catre ENET nu poate fi imputata…

- La Sacel lucrurile sunt departe de a fi incheiate. Din cauza scandalului din Consiliul Local, in Sacel va fi intrerupt iluminatul public. O spune actuala conducere a Primariei Sacel, care subliniaza ca sunt datoriile prea mari catre diferiți furnizori, iar „urmare a lipsei bugetului aprobat pe 2022…

- Cazul mamei cu șașe copii, care a fost data afara dn casa și batuta crunt de cel cu care-i are pe cinci dintre ei, a intrat in atenția tuturor. Dupa ce Cornel a intrat in direct la Acces Direct și a declarat partenera lui minte, o vecina din sat a simțit nevoia sa clarifice lucrurilre, astfel ca a facut…

- Povestea mamei cu șașe copii, care a fost data afara din casa de barbatul cu care-i are pe cinci dintre ei, a luat o alta intorsatura in platoul Acces Direct. Partenerul de viața al acesteia a intrat in direct și s-a aparat cum a știut mai bine. Iata declarațiile facute!

- VIDEO| Mai mulți copii au confundat fantana arteziana din Teiuș cu ștrandul. Primar: „Nu vom lasa lucrurile sa ramana așa” VIDEO| Mai mulți copii au confundat fantana arteziana din Teiuș cu ștrandul. Primar: „Nu vom lasa lucrurile sa ramana așa” Primele zile toride de vara au ajuns și in Alba, iar cand…