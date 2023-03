Stiri pe aceeasi tema

- Jurnalista Rodica Mitu s-a stins din viața noaptea trecuta, la numai 32 de ani. Vestea ca femeia, care era imobilizata in scaunul cu rotile din cauza unei boli crunte a murit, a fost una șocanta, mai ales pentru colegii ei, care au transmis un mesaj emoționant.

- Brigada 299 de aviație tactica a anunțat luni ca și-a pierdut unul dintre cei mai buni ofițeri, maiorul Danilo Murașko, in varsta de 24 de ani, transmite publicația ucraineana Kyiv Independent . Pilotul a fost ucis in timpul unei misiuni de lupta in estul Ucrainei, vineri, 27 ianuarie. Avionul sau a…

- Lumea teatrului a mai pierdut o stea. A murit Mihai Bica. Actorul s-a stins din viața la varsta de 59 de ani. Marturii emoționante despre ultimele zile din viața indragitului artist. A murit Mihai Bica O veste cutremuratoare a indoliat scena teatrului romanesc. Actorul Mihai Bica a murit, la varsta…

- O fetița in varsta de 13 ani din Piatra Neamț, practicanta de volei și legitimata la Clubul Sportiv Școlar Piatra Neamț, s-a stins din viața vineri, 6 ianuarie, dupa ce și-a pierdut conștiența in timpul unui antrenament. Eleva a fost resuscitata mai intai de profesor, apoi de cadrele medicale care s-au…

- Pele, unul dintre cei mai apreciați și iubiți fotbaliști, a murit la 82 de ani, anunța BBC. Acesta se lupta cu o boala grea și in ultimele saptamani a primit ingrijiri paliative dupa de corpul sau nu a mai raspuns la chimioterapie.

- Muzicianul și profesorul Viorel Simionca s-a stins astazi din viața. Vestea a venit din partea Centrului Județean pentru Cultura Bistrița-Nasaud, instituția in care Viorel Simionca a și muncit zeci de ani. Centrul Județean pentru Cultura Bistrița-Nasaud a anunțat cu puțin timp in urma ca muzicianul…

- Claudia și Vasile nu au liniște de 24 de ani, de cand femeia a nascut o fetița, insa medicii au anunțat-o a doua zi ca a murit. Cei doi parinți din Valcea au cerut explicații, insa nu au primit. Ce a aflat tatal cand a mers sa ceara sa vada trupul neinsuflețit al bebelușului. Mama este aproape convinsa…

- Pentru patru suflete de copii, suma de 15 mii de euro inseamna fericire adevarata. Mama lor, Marilena, are nevoie de acești bani pentru a se opera. Femeia duce o lupta grea cu cancerul, temuta boala care le-a adus lacrimi pe obraji micuților ei. Fetele ei mai mari au vandut tot ce aveau de valoare in…