- O femeie nu are liniște de cand fiica ei a plecat de acasa cu fetița ei de 11 luni și nu s-a mai intors. Elena nu știe ce sa mai faca pentru a da de urma celor doua și se teme ca fata ei, in varsta de 19 ani, ar fi obligata se se prostitueze. Ce a marturisit femeia, in exclusivitate pentru Acces Direct.

- Adrian, in varsta de 31 de ani, nu iși amintește chipul mamei, pentru ca femeia ar fi disparut pe vremea cand el avea numai 29 de ani. Tanarul nu are liniște și o cauta fara oprire pe femeia care i-a dat viața. Ce a marturisit, in exclusivitate pentru Acces Direct.

- Madalina, o tanara in varsta de 29 de ani, a ajuns sa nu aiba identitate, asta dupa ce parinții i-au vandut actele de cand era mica. Familia Madalinei a dezvaluit cum au stat, de fapt, lucrurile, dar și ce suma de bani le-a fost promisa.

- Noi acuzații cumplite la adresa barbatului care ar fi agresat doua copile, dintre care una diagnosticata cu sindrom Down. O alta posibila victima rupe tacerea. Cand tanara i-ar fi cerut sa se opreasca și sa nu mai faca gesturi nepotrivite, presupusul pradator i-a dat un raspuns halucinant.

- Gabriel nu are liniște de cand a fost parasit de iubita! Barbatul plange și suspina de cand partenera lui l-a lasat in spate și a plecat de acasa. De ce au ajuns cei doi la desparțire. El a recunoscut ca a greșit, in exclusivitate pentru Acces Direct.

- O romanca disperata iși cauta sora, dupa ce femeia și-a lasat copilul in grija amantului, care l-a crescut timp de patru ani. Baiatul are 8 ani in prezent, iar de patru ani este in grija matușii lui. Sora mamei vrea ca aceasta sa ii semneze actele necesare pentru a putea avea grija in mod legal de el…

- Un copil a disparut de 17 ani. Vasilica ar fi fost rapit de „omul cu bomboane”, chiar din apropierea blocului in care locuia. Familia il cauta cu disperare. Mama baiatului nu are liniște din anul 2006 și nu știe ce sa mai faca pentru a afla ceva despre fiul ei. Ce a marturisit Angela, in exclusivitate…