Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce Dan l-a acuzat pe patronul soției sale ca a adus-o in coma, dupa ce a batut-o pe Cristina, un client face declarații șocante. Razvan ar fi trecut printr-o situație asemanatoare in urma cu mai mulți ani, atunci cand a fost atacat de același barbat, impreuna cu trei prieteni.

- Dora iși cauta de 40 de ani fiul despre care nu mai știe nimic de cand era un bebeluș. O telespectatoare a auzit povestea impresionanta a femeii și spune ca fiul acesteia a fost dat la o casa de copii, dupa ce Dora l-ar fi abandonat intr-o scara de bloc.

- O femeie in varsta de 88 ani spune ca fiica sa cea mai mica nu s-a ingrijit de ea, dupa ce ar fi semnat un contract in care urma ca toata averea ei sa ii ramana acesteia. Dobrița susține ca Mariana a plecat, dupa ce a vazut ca are actele gata și chiar și-ar fi jignit și lovit mama.

- O femeie care, in urma cu 7 ani a ramas vaduva, susține ca a fost la un pas de a ramane fara casa. Totul a inceput in 2020, atunci cand un consilier județean și finul sau i-au propus sa se mute mai aproape de sat, avand in vedere ca locuința se afla intr-o padure din județul Neamț.

- Ana se teme ca va fi data afara din casa de soț. Femeia are trei copii, de 10, 6 și 5 ani. Iși dorește ca partenerul ei de viața sa nu o mai amenințe și sa o lase sa ii creasca in liniște pe cei mici. Ce a marturisit, in exclusivitate pentru Acces Direct.

- Un adolescent, in varsta de 15 ani, din județul Gorj, a trecut prin momente grele, dupa ce a fost batut cu cruuzime de o gașca de tineri. Baiatul a fost crescut numai de tata, pentru ca mama lui l-a parasit la doi ani. Parintele elevului vrea sa se faca dreptate. Ce a marturisit, in exclusivitate pentru…

- Dupa ce Ionuț a povestit ca a fost inșelat și ca, de fapt, mama celor doi copii nu s-a ocupat de ei, a intervenit și soacra acesteia, care iși acuza nora ca ar fi fost violenta cu micuții. Femeia susține ca a asistat la mai multe episoade in care fetița și baiețelul erau loviți de Irina, soția lui Ionuț.