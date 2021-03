Stiri pe aceeasi tema

- O bunica disperata iși striga supararea, dorindu-și sa aiba toți cei cinci nepoți alaturi de ea. Femeia susține ca fiica ei de doar 28 de ani nu are grija de cei mici, ba chiar i-ar fi nascut pentru a avea un anumit venit și un nivel de trai alaturi de concubinii ei.

- O alta poveste extrem de trista s-a facut auzita la ”Acces Direct”. Andreea și copilul ei de aproape trei ani risca sa ramana in plina iarna pe strazi, caci nu are parte de niciun ajutor. Tanara de 20 de ani a fost abuzata in copilarie de tatal ei, apoi a fost abandonata de mama, dar și de iubit.

- Ion Palangeanu, un tata dintr-o comuna din Calarași, susține ca nu mai are liniște de 30 de ani, de cand nu și-ar mai fi vazut fiica. Barbatul a venit la Acces Direct pentru a-și povesti drama, cu speranța de a-și gasi ruda. Potrivit spuselor barbatului, aceasta ar fi fost vanduta de mama fetei!

- Ionela și Gigi, doi parinți din Chitila, au venit la Acces Direct pentru a povesti in ce mod intreaga familie le-ar fi terorizata de un minor boxer. Cei doi au susținut ca fiica lor in varsta de 16 ani și tatal ei ar fi fost desfigurați de loviturile tanarului. Detalii infioratoare!

- Dupa ce Ion Petrescu, barbatul din Dambovița care a susținut ca-și vrea fiica de doar 8 ani inapoi, dupa ce ar fi fost batuta de tatal vitreg, a venit la Acces Direct, fosta soacra a acestuia i-a adus cateva acuzații grave. Femeia nu l-a uitat nici pe actualul ginere, atacandu-l in direct cu mai multe…

- Durere fara margini pentru un tata din Dambovița! Barbatul vrea cu disperare sa-și recupereze fiica de doar 8 ani, susținand ca actualul soț al mamei copilei i-a rupt mana fetiței. Ion Petrescu a facut și alte acuzații grave, spunand ca femeia i-ar fi furat buletinul!

- Robert Negoița, cel care injura prin toamna PSD și Marcel Ciolacu au decis de capul lor o fuziune, de parca ar fi deschis talcioc in piața Kiseleff. Așa spune lumea. Statutul partidului e incuiat pe undeva iar cheia aruncata, ca nu care cumva sa o gaseasca cineva și sa incurce ploile și sa…

- Chiar daca a decedat in urma cu mai mulți ani, Irina Radulescu, fiica cunoscutului Dem Radaulescu a dus pasiunea tatalui sau mai departe și a devenit o actrița desavarșita! Chiar daca acum este cunoscuta de toata lumea, iata totuși ca puțini știu ce alt talent mai are aceasta!