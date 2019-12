Stiri pe aceeasi tema

- Spera ca va trai, cate zile mai are pe acest pamant, alaturi de iubita lui, dar s-a trezit, dintr-o data, cu inima calcata in picioare. S-a intamplat in ziua in care, Roxana, femeia pe care o considera jumatatea lui, a fugit de acasa fara nicio explicatie.

- Un tanar sfașiat de durere și-a pus capat zilelor, dupa ce și-a gasit iubita spanzurata. Barbatul trebuia sa iasa la o intalnire cu partenera sa, insa aceasta a anulat ieșirea in oraș. Cateva ore mai tarziu, a gasit-o spanzurata. Pentru ca nu a mai putut sa traiasca fara iubita lui, tanarul s-a aruncat…

- Mare nunta in lumea muzicii populare! Indragitul interpret, Valentin Sanfira e hotarat sa renunte la burlacie. Artistul s-a indragostit nebuneste de frumoasa Codruța Filip. Cei doi au stabilit deja detaliile nuntii si le-au impartasit cu telespectatorii emisiunii "Acces Direct".

- Familia Anei Maria Paduraru, tanara de 19 ani din Braila moarta dupa ce a nascut, isi spune durerea pe retelele de socializare. Au trecut zece zile de cand copila s-a stins din viata in urma unei erori medicale, iar mama ei, in loc sa o ajute sa-si creasca bebelusul, o striga neincetat serile si se…

- Keanu Reeves si Alexandra Grant au venit impreuna la Gala LACMA Art + Film, prezentata de Gucci in Los Angeles. Este pentru prima data cand actorul se afiseaza in public cu o femeie de la tragica pierdere. Alexandra Grant este o artista din Los Angeles. Ea se folosește limbajul și colaboreaza…

- Formeaza unul dintre cele mai simpatice cupluri din showbiz si sunt impreuna de 7 ani. Celebrii Cristina Ciobanașu și Vlad Gherman, indragitii actori din serialul "Sacrificiul" si-au deschis sufletele in fata reporterului special ”Acces Direct”, Dima Trofim. Iar, in timpul interviului, a avut loc o…

- Tatal lui Dani Vicol a facut declarații in premiera despre ziua neagra și despre calaul fiului sau. Acesta iși striga durerea in ultim ceas și spera ca Mario sa vina cat mai repede in Romania pentru a-și ispași pedeapsa. Tatal lui Dani Vicol vrea dreptate: „Sa faca puscarie” Un accident cumplit a distrus…

- Ana Maria Preda, fiica regretatului cantaret Aurelian Preda face dezvaluiri cutremuratoare. Fata acuza ca ar fi fost abuzata de barbatul care s-a angajat sa aiba grija de ea ca un tata, dupa ce Aurelian Preda si-a dat ultima suflare. Dar numai tata nu s-a dovedit a fi, sustine fata. Tanara cantareata…