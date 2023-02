Stiri pe aceeasi tema

- Judecatoria Slobozia s-a pronunțat recent intr-un dosar de «talharie calificata», trimis in judecata de Parchetul Slobozia. In urma deliberarilor, magistrații l-au condamnat pe inculpat la 13 ani cu executare pentru fapta pe care a comis-o. Victima a avut nevoie de 6 zile de ingrijiri medicale din cauza…

- Condamnat la inchisoare cu executare pentru conducerea unui mașini cu numar fals și fara permis a fost depistat de polițiștii hunedoreni, in Teliucul Inferior. „In data de 07 februarie 2023, politistii Postului de Poliție Teliucul Inferior au depistat, in urma unei actiuni, un barbat in varsta…

- Mircea Rusu a fost condamnat la inchisoare cu executare. Așadar, tatal lui Florian Rus iși va petrece urmatorii trei ani in spatele gratiilor, pentru complicitate la delapidare. Este acuzat ca, in perioada in care a fost primar al comunei Band, județul Mureș, a prejudiciat bugetul instutuției cu peste…

- Amir Reza Nasr-Azadani, 26 de ani, fotbalist iranian de la Tractor Sazi, fusese condamnat la moarte in țara natala, alaturi de alte 27 de persoane. Arestat in toamna, acuzat de uciderea unui colonel de poliție și a doi oficiali de securitate, jucatorul lui Tractor Sazi a scapat de pedeapsa cu moartea.…

- Un tribunal din Istanbul a confirmat miercuri in apel condamnarea la inchisoare pe viata pentru omul de arafaceri Osman Kavala, acuzat ca a incercat sa rastoarne guvernul turc, informeaza agentia de presa Anadolu, preluata de AFP.

- Un ofițer de urmarire penala al Centrului Național Anticorupției a fost condamnat la inchisoare pe un termen de 3 ani și 6 luni, cu executare in penitenciar de tip semiinchis, intr-un dosar de trafic de influența. Sentința a fost pronunțata la 19 decembrie, de Judecatoria Chișinau, sediul Ciocana, ofițerul…

- Dupa ce a ultragiat un politist, un barbat din Cugir, condamnat in trecut la 10 ani de inchisoare pentru omor, a mai primit o sentința penala definitiva, de aceasta data pentru ultraj la adresa unui polițist. Barbatul (A. C). a fost judecat dupa ce a manifestat un comportament agresiv fata de un agent…

- Falsul medic italian Matteo Politi a fost condamnat marti de Judecatoria Sectorului 1 la trei ani si zece luni inchisoare cu executare, intr-un dosar in care este acuzat ca a operat 28 de persoane in mai multe clinici private, desi nu avea dreptul sa exer