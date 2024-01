Stiri pe aceeasi tema

- Anchetatorii au ajuns la concluzia ca intre Marian Claudiu Balan și Anișoara apareau tot fel de discuții in contradictoriu, iar unele dintre ele se transformau in scandaluri in toata regula. S-ar fi ajuns și la momente mult mai tensionate, cand amandoi aruncau unul in altul cu obiecte.

- Noi probe arunca ancheta in cazul profesorului din Valcea disparut in aer. Dupa ce a disparut barbatul, a fost avertizat ca Anișoara vrea sa divorțeze de el. Cum ar arata acum Claudiu și unde s-ar ascunde, de fapt. Iata detaliile facute de anchetatori!

- Tatal profesorului din Valcea o acuza pe fosta nora ca l-a mințit in legatura cu dispariția lui Marian Claudiu Balan. Barbatul susține ca a aflat la cateva luni distanța de ceea ce se intamplase și ca Anișoara nu ar fi fost niciodata constanta in declarații.

- Misterul dispariției profesorului din Valcea se adancește și mai multe, asta pentru ca au aparut noi detalii despre ultimele momente dinainte sa se faca de nevazut. Marian Claudiu Balan i-a trimis un mesaj mamei sale, atunci cand ii spunea ca nu are de ce sa iși faca griji și ca va lipsi o perioada.

- Continuam ancheta dispariției profesorului de matematica din Valcea, mai ales ca soția lui vine cu o noua ipoteza, dupa ce a spus ca ar fi bine sa intre in cercul de suspecți principal insași antrenorul principal al copiilor. Astazi, aceasta susține ca, de fapt ,nu ar trebui sa fie scoase din ecuație…

- De mai bine de trei ani, Marian Claudiu Balan este de negasit, fosta lui soție și cei doi copii minori fiind acuzați de crima și ca i-au ascuns cadavrul. Profesorul de matematica și Anișoara au divorțat in urma cu ceva timp, proces la care a fost prezent și antrenorul de șah al fiului ei cel mare, Bogdan.

- Au trecut mai bine de trei ani de cand un profesor din Valcea a disparut, fosta lui soție fiind acuzata ca a planuit totul și ca i-ar fi ascuns cadavrul, impreuna cu cei doi copii. Misterul dispariției lui pare departe de a fi elucidat, asta dupa ce un nou martor a facut declarații cel puțin neașteptate…

- Profesorul de matematica disparut in 2020 ar fi platit o taxa la cateva zile dupa ce poliția il cauta peste tot. Despre Marian nu se mai știe nimic de aproape patru ani, iar anchetatorii fac numeroase cercetari pentru a-l putea gasi pe acesta.