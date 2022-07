Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 36 de ani a fost arestat pentru 30 de zile, fiind suspectat de savarșirea unui atac talharesc, in luna aprilie, curent, asupra unei consatene in satul Bolțun, din raionul Nisporeni.

- Un barbat in varsta de 56 de ani, din comuna Plopis, a decedat dupa ce sotia i-ar fi aplicat mai multe lovituri in torace si abdomen, femeia fiind arestata pentru infractiunea de violenta in familie, potrivit Agerpres.Potrivit unei informari de presa data publicitatii marti, de Inspectoratul de Politie…

- Claudia ar fi fost victima fostului ei soț. Impreuna cu fosta soacra, acesta i-ar fi facut viața un adevarat calvar. Daca la inceput i-a dat impresia ca o iubește nebunește, niciodata nu s-ar fi gandit ca ar putea ajunge la un pas de moarte din cauza acestei relații. Din fericire, tanara mama a reușit…

- Ies la iveala noi informații cutremuratoare despre cazul care a șocat toata Romania. Ce spune vecinul familiei in care a fost gasit mort un copil de 12 ani, in cotețul de gaini. El afirma ca nu l-a mai vazut pe acesta de o luna.

- La data de 21 mai a.c., Poliția mun. Onești, a fost sesizata despre faptul ca, in zona garii din localitate se afla un barbat, cazut pe strada. Polițiștii au inceput imediat cercetarile in acest caz, stabilind identitatea persoanei, respectiv, un barbat de 63 de ani, din comuna Caiuți. Acesta a fost…

- SCANDAL pe o terasa din Zlatna: Un barbat, REȚINUT dupa ce și-a batut soția pana a bagat-o in spital SCANDAL pe o terasa din Zlatna: Un barbat, REȚINUT dupa ce și-a batut soția pana a bagat-o in spital La data de 22 mai 2022, in urma unui apel prin 112, polițiștii din Zlatna au intervenit la un local…

- Rudele oamenilor uciși in suburbia Bucha din Kiev incearca sa identifice și sa recupereze cadavrele acestora. Ucraina spune ca peste 1.000 de trupuri fara viața au fost descoperite in oraș sau in imprejurimi de cand soldații lui Vladimir Putin s-au retras in aprilie. Foarte multe dintre victime aveau…

- S-a intors roata: Barbat din Abrud BATUT de soția „alcoolizata”. Femeia s-a ales cu dosar penal și ordin de restricție S-a intors roata: Barbat din Abrud BATUT de soția „alcoolizata”. Femeia s-a ales cu dosar penal și ordin de restricție La data de 28 aprilie 2022, Poliția Orașului Abrud a fost sesizata…