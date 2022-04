Stiri pe aceeasi tema

- In exclusivitate pentru Acces Direct, Zizik a oferit detalii despre accidentul in care au fost implicate cele doua dansatoare. Ce a marturisit, dar și in ce stare sunt Andreea și Elena. Medicii raman rezervați și nu ofera prea multe informații. Una dintre tinere a ieșit din coma indusa, dar nu este…

- Un cunoscut medic din Ramnicu Sarat este acuzat de viol. O tanara pe nume Simona a povestit, ingenuncheata de durere, ca a consumat trei sferturi dintr-o cafea pe care barbatul i-a oferit-o in cabinetul sau și de atunci nu a mai știut ce este cu ea. Iata ce marturisiri cutremuratoare a facut femeia!

- Potrivit acesteia, copii grav bolnavi sunt tratați intr-un „buncar” cu condiții improprii, iar medicii fac pana la 50 de operații pe zi.„Numaram cați oameni și copii au murit in acest razboi, dar nu putem numara cați copii nu am reușit sa salvam din cauza invaziei Rusiei și a actelor ei teroriste, a…

- Un convoi NATO a fost implicat intr-un accident rutier pe Valea Oltului, joi dimineața,au anunțat reprezentanții IPJ Valcea. Cele trei autovehicule militare erau conduse de cetațeni americani, potrivit ziarului local Vocea Valcii.Accidentul din aceasta dimineața a avut loc pe raza localitații Calinești,…

- Detalii de-a dreptul cutremuratoare ies la iveala despre cele doua victime care și-au pierdut viața ieri, intr-un tragic accident, la Suceava. Se pare ca Andreea, tanara de 21 de ani și bunicul ei s-au zbatut in jur de 130 de minute pentru a putea supraviețui, in apa inghețata. Iata ce s-a intamplat…

- O tanara de 20 de ani din judetul Suceava si bunicul ei de 75 de ani au murit ieri dupa amiaza dupa ce au cazut cu masina intr o acumulare de apa, pe raza localitatii Liteni, comuna Moara. La fata locului au intervenit pompierii militari cu doua autospeciale, 1 autocamion cu barca pneumatica si 2 ambulante…

- Andreea, tanara care a incercat sa fure 90 de șampoane dintr-un supermarket, spune ca nu se aștepta niciodata ca acest caz sa devina atat de cunoscuta. Aceasta a precizat ca nu ar trebui sa se vorbeasca atat de mult despre fapta pe care a savarșit-o deoarece ii e stricata imaginea.

- Barbatul condamnat de pedofilie face primele declarații dupa acuzațiile aduse. El susține ca nu a vrut sa faca niciun rau nimanui, ci doar regreta faptul ca Raisa a murit. De ce a cautat insa informații despre Marina, fata supraviețuitoare.