Stiri pe aceeasi tema

- O situație revoltatoare s-a intamplat in Brașov, dupa ce doi copii au fost batuți la ferma unde au mers sa lucreze. Agresorii ar fi fost chiar niște ciobani, care ar fi consumat bauturi alcoolice inainte. Parinții copiilor au fost convinși sa ii lase la munca de un consilier care deține ferma.

- A fost descoperit primul caz de copil furat și vandut din Romania. Madalina, o tanara de 29 de ani, a ajuns sa nu aiba identitate pentru ca parinții ei i-au vandut actele cand era mica.

- Un barbat din judetul Bacau susține ca fiul sau a fost victima bullyingului in repetate randuri și acuza autoritațile competente ca nu au luat masuri pentru a opri abuzurile la care era supus baiatul. Bacauanul spune ca in aprilie 2022, baiatul, elev pe atunci elev in clasa a sasea la o scoala din localitatea…

- Bullying-ul a scapat de sub control in mai multe școli din Romania. Un minor in varsta de 12 ani a fost bagat intr-o cușca de sarma și umilit de proprii colegi. Situația revoltatoare a avut loc la o școala din Bacau. Un copil de 12 ani a fost agresat și umilit frecvent, de mai bine de un an de zile…

- Un copil care s-a pierdut vineri dupa-amiaza in partea superioara a masivului Postavaru a fost coborat in siguranta la baza muntelui si si-a regasit parintii cu ajutorul jandarmilor montani de la Poiana Brasov. Conform jandarmilor brasoveni, parintii au fost depistati dupa difuzarea de mesaje vocale…

- Anișoara a cerut ajutorul echipei Acces Direct, dupa ce fiul ei ar fi batut-o și ar fi dat-o afara din casa pe soția lui, pentru a-și aduce amanta in locul ei. Femeia susține ca vrea sa faca tot posibilul sa-și aduca nora inapoi și s-o protejeze de violența fiului ei, care ar fi alcoolic și ar fi batut-o…

- Revoltata de gestul invațatoarei, mama copilului de 7 ani a luat imediat atitudine. Aceasta a mers la medic pentru certificat medico-legal, iar raportul a scos la iveala faptul ca baiatul chiar ar fi fost lovit cu un obiect contondent și ca are nevoie de cinci zile de ingrijiri medicale. De asemenea,…

- O invatatoare este acuzata ca a agresat un copil de 7 ani, in timpul orelor. Legistii confirma ca elevul avea urme de zgarieturi si lovituri pe corp, dar Inspectoratul scolar Suceava contrazice certificatul medico-legal si spune ca nu se confirma ca a fost lovit copilul Mama unui copil de sapte ani…