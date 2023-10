Stiri pe aceeasi tema

- Miliardarul american Elon Musk, in varsta de 52 de ani, și cantareața canadiana Grimes, in varsta de 35 de ani, sunt parinții a trei copii. Identitatea celui de-al treilea copil a fost ținuta secreta pana acum.

- Un baiețel de 8 ani care se juca intr-o zona cu nisip, in curtea școlii, a dezgropat o moneda de argint veche de 1.800 de ani, batuta in timpul Imperiului Roman. Descoperirea a fost facuta la o școala generala din Germania, in august 2002, relateaza Livescience.

- Ioana este in stare grava, dupa ce a devenit mama pentru a doua oara. Tanara are 20 de ani și acasa mai are un baiețel in varsta de trei ani. Iubitul ei este disperat și spune ca partenera lui este in coma profunda, iar medicii sunt rezervați cu privire la evoluția starii ei.

- Porțile mai multor școli din Oradea sunt inchise, cu toate ca, potrivit unei legi care a intrat in vigoare la inceputul acestui an, copiii ar fi trebui sa aiba acces pe terenurile de sport. Motivul? Legea este incompleta și nu ofera protecție copiilor sau lucrurilor din școli.

- Nu este aceasta o intrebare pe care o avem tot timpul in minte noi, femeile? Alegerea intre sandalele elegante și cele comode depinde in mare masura de contextul in care urmeaza sa le purtați și de preferințele personale. Iata cateva aspecte de luat in considerare pentru fiecare opțiune: Sandale elegante:…

- In timpul lucrarilor de excavare pentru construirea unei sali de sport in incinta Școlii gimnaziale nr. 2 din Manastirea Cașin, un element de muniție ramas neexplodat din timpul Primului Razboi Mondial a fost descoperit accidental, informeaza primaria din comuna. In momentul in care șeful de șantier…

- Un copil in varsta de 5 ani, din localitatea Beriu, județul Hunedoara, a fost ranit, marți, cand a ieșit in fața porții, de vecinul sau, care incerca sa parcheze.Potrivit ISU Hunedoara, un copil, in varsta de aproximativ 5 ani, care a ieșit in fața porții, a fost lovit de un autoturism condus de…

- Victoria spune ca a venit de urgența in Romania, dupa ce a aflat ca vecinii au intrat in curtea ei și i-au taiat o parte din pomi și au mutat gardul. Femeia spune ca nu a avut conflicte in trecut cu familia respectiva și ca i-au promis bani, in speranța ca Victoria nu va sesiza poliția.