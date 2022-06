Stiri pe aceeasi tema

- Un copil de cinci ani a fost ranit, miercuri, dupa ce a cazut de pe o masa, la o gradinita din Bucuresti, el fiind transportat la spital. Politistii fac cercetari pentru a stabili cum s-a produs incidentul. "In aceasta dimineata, prin apel 112, Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti -…

- In dimineața zilei de sambata, 30 aprilie, o patrula de carabinieri , aflați in serviciul de menținere a ordinii publice pe bulevardul Iurii Gagarin din Capitala, a fost informata de un cetațean ca in apropiere este agresata o persoana.

- Potrivit surselor din ancheta, copilul obișnuiește sa cerșeasca in diferite zone ale municipiului.In aceasta dimineața, acesta era pe un scuar și intenționand sa traverseze, a fost lovit de tramvaiul aflat in mers. Accidentul a avut loc in apropierea intersectiei strazilor Calea Bucuresti cu Fratii…

- Maria ar fi nascut un copil perfect sanatos. Dupa ce a nascut, a mers sa il vada. Și acum rememoreaza cu drag acel moment, spunand ca era foarte mandra pentru ca urma sa il stranga in brațe pentru prima oara. Ulterior, dupa doua zile de la naștere, medicii i-au spus ca bebelușul a murit. Cu toate acestea,…

- Omul de afaceri a fost sechestrat, batut si santajat de trei barbați la finalul lunii februarie ca sa renunte la mai multe contracte si lucrari derulate de firmele sale, a transmis, joi DNA. Anchetatorii mai spun ca familia și angajații victimei au fost vizați de amenințari. Cei trei agresori au fost…

- Acuzații grave planeaza asupra unui angajat al liceului tehnologic din comuna Petricani, care este angajat ca fochist și om de serviciu. Adrian Tanase, tatal unui elev al liceului, ne-a sesizat cu privire la faptul ca fiul sau a fost batut de catre angajatul instituției de invațamant. Mama se afla in…

- REȘIȚA – Isprava de necrezut a fost savarșita la Reșița de un tanar de 23 de ani care, beat fiind, ii cerea victimei sa-i mai dea de baut, dupa fiecare inghițitura lovindu-l in zona feței. Totul s-a intamplat in plina strada, pe o banca din Reșița, ajutorul pentru victima venind din partea unui jandarm,…

- Un copil de 9 ani a ajuns, joi, la Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Ploiesti, cu traumatism cranian minor, dupa ce a fost implicat intr-un conflict cu un alt elev la scoala, in timpul pauzei dintre orele de curs. Potrivit datelor comunicate de Inspectoratul Judetean de Politie (IJP) Prahova, politistii…