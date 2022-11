Stiri pe aceeasi tema

- Nicu, așa cum a fost numit in emisiune, este un tata disperat, care iși vrea fetițele inapoi acasa, dupa ce iubita l-a parasit și a luat cu ea copiii. El susține ca partenera lui de viața a plecat de acasa fara motiv, in urma cu doua luni. Tanara și mama ei au o versiune diferita a celor intamplate.

- Scandal in comuna Unirea: Un barbat „alcoolizat” s-a ales cu dosar penal dupa ce și-a amenințat soția cu moartea Scandal in comuna Unirea: Un barbat „alcoolizat” s-a ales cu dosar penal dupa ce și-a amenințat soția cu moartea La data de 16 octombrie 2022, in jurul orei 11,00, in urma unui apel prin…

- Un roman a fost atat de suparat ca l-a parasit sotia dupa 30 de ani de casnicie, incat a spart 27 de farmacii din Belgia. Procesul de judecata a inceput marti, la Bruxelles, noteaza Observator.Inculaptul si-a marturisit faptele comise in urma cu un an. De fiecare data cand i se punea pata pe cate o…

- Un barbat din Argeș a ramas singur cu patru copiii, dupa ce soția lui a decis sa il paraseasca. Ion susține ca femeia ar fi cunoscut pe altcineva pe Facebook și a plecat sa iși refaca viața. Care este povestea lor.

- In urma unui accident avut la beție, viața unui barbat din Anglia a fost distrusa. Acesta și-a rupt ambele picioare dupa ce a intrat in stare de ebrietate intr-o piscina, ulterior luandu-și viața din cauza temerii de a nu ramane invalid pentru tot restul vieții.Barry Douglas, in varsta de 44 de ani,…

- Poliția londoneza a transmis, marți, ca britanicii „au dreptul sa protesteze” fața de monarhie, dupa ce a avut loc un incident intre un polițist și un protestatar. Momentul in care acesta se pregatea sa afișeze o pancarta a fost filmat și distribuit pe rețelele sociale, potrivit SkyNews.

- Un filmuleț de trei minute descoperit dupa 70 de ani a devenit pretextul unui documentar despre viața evreilor dintr-un orașel polonez, In 10 septembrie 2022, in cadrul Festivalului Internațional de Film Documentar fARAD de la Arad va fi prezentat pentru prima data in Romania documentarul „Three Minutes:…

- Ieri, 27 august 2022, in jurul orei 11,40, in urma unui apel prin 112, polițiștii din Abrud au intervenit pe raza localitații Valea Negrilesii, comuna Bucium, de unde un barbat de 35 de ani, din Alba Iulia, a sesizat ca nu iși gasește soția și copilul. Din primele cercetari efectuate de polițiști, a…