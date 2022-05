Stiri pe aceeasi tema

- In exclusivitate pentru Acces Direct, sefa agenției matrimoniale a raspuns in fața acuzațiilor din partea lui Sergiu, barbatul nevazator, in varsta de 34 de ani, care ar fi fost „pacalit” sa plateasca peste 5.000 de lei pentru o intalnire cu o femeie, din dorința de a-și face o viața liniștita alaturi…

- In seara zilei de 29 aprilie 2022, Poliție Orașului Campeni a fost sesizata de catre o femeie din Arieșeni, cu privire la faptul ca a fost agresata de soț. Din primele cercetari, a rezultat ca, in seara zilei de 29 aprilie 2022, pe fondul consumului de alcool și al unor discuții contradictorii, barbatul,…

- In cursul acestei zile, 15 aprilie, in jurul orei 15:00, polițiștii au fost sesizați sa se deplaseze la un accident rutier care s-a produs pe autostrada A1 in zona localitații Margina, din județul Timiș, in care ar fi implicate 6 autovehicule, printre care 2 microbuze. In urma evenimentului rutier,…

- La data de 26 martie 2022, in jurul orei 19,15, pe DN 74, la km 94+100 de metri, in afara localitații Ampoița, un barbat de 68 de ani, din Zlatna, in timp ce conducea un autoturism, a patruns pe sensul opus de mers și a intrat in coliziune cu un autoturism condus de o femeie de 37 de ani, din Alba Iulia.…

- Sora soțului infidel intervine in scandalul dintre fratele ei și Mariana. Luciana marturisește ca aceasta e obsedata de barbat și nu vrea sa renunțe la el, cu toate ca acesta a inșelat-o de atatea ori cu femei de seama lui.

- La data de 1 martie a.c., polițiștii din cadrul Poliției municipiului Campina au efectuat o percheziție domiciliara, la o persoana banuita de savarșirea infracțiunii de inșelaciune in forma continuata. 2 mandate de aducere au fost puse in executare. In fapt, in perioada anilor 2018-2021, persoana…

- O femeie și un barbat din Buzau au decedat in urma accidentului produs in aceasta seara pe DN 1 B Buzau-Ploiești, in apropiere de intersecția cu drumul catre Dealul Viei. Impactul a fost fatal pentru cei doi aflați intr-un autoturism intrat in coliziune cu un TIR. Pentru scoaterea victimelor din mașina…

- Doi pietoni, o femeie și un barbat, au fost raniți dupa ce au fost victime ale unor accidente rutiere. Unul dintre evenimente a avut loc pe strada Bogdan Voda, din Radauți. O femeie in varsta de 63 de ani, din Fratauții Noi, a traversat strada prin loc nepermis și fara sa se asigure. In acel ...