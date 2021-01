Stiri pe aceeasi tema

- Rene Roman Hinojo a fost printre cei șase jucatori sosiți in mercato de vara/toamna 2020 care s-au desparțit de Dinamo din cauza intarzierilor salariale. Portarul de 37 de ani era unul dintre liderii vestiarului „cainilor”, foarte apreciat de catre coechipieri, un veteran al „Armadei spaniole” aduse…

- Vineri seara, fostul mare tenismen roman Ilie Nastase și-ar fi agresat soția. Totul s-ar fi intamplat intr-o locație de pe strada jandarmeriei din Capitala, iar autoritațile au fost anunțate. Ilie Nastase și-a batut soția? Potrivit gandul.ro, vineri seara Ilie Nastase ar fi batut-o pe soția sa Ioana.…

- O alta povestea halucinanta a ajuns la ”Acces Direct”. De data aceasta, un barbat, Marinica, susține ca a fost inșelat și parasit pentru nepotul lui, pe care l-a crescut de mic. Insa, chiar și așa, barbatul iși vrea soția și copiii inapoi, acasa.

- Ionuț a venit la „Acces Direct”, unde a plans cu lacrimi amare și asta pentru ca soția a plecat de acasa cu cei doi copii și nu s-a mai intors. De atunci, barbatul iși așteapta acasa, cu sufletul la gura, soția și cei doi copii: un baiat și o fetița.

- Astazi, Claudiu și-a povestit drama la „Acces Direct”. Dupa ce barbatul a marturisit cu ochii in lacrimi ca a fost lasat de soție la doar patru luni de la cununie, Leana, partenera acestuia, a dezvaluit motivul pentru care a plecat de acasa cu bunurile lor comuna și fetița acestora. Femeia a anunțat…

- Dan Ciotoi nu sta degeaba nici in vreme de pandemie. Artistul și-a descoperit noi talente, pe langa cel muzical, ba chiar vrea sa invețe lucruri noi, care ii vor fi de folos pe tot parcursul vieți. Cum este, insa, relația cu soția lui, dupa ce s-a aflat ca a inșelat-o?

- Un barbat din Italia a fost condamnat la 24 de ani de inchisoare, dupa ce și-a inecat soția in mare. Giovanni Perria, 78 de ani, și-a ucis nevasta in octombrie 2018, dupa ce a aflat ca aceasta il inșelase in urma cu 40 de ani, pe cand locuiau in Germania, informeaza Daily Mail.Originar din Narbolia,…

- Scandalul de familie a avut loc in comuna Turdaș. O femeie a fost lovita cu palmele peste fața de soțul ei care se afla in stare de ebrietate pentru ca s-a opus sa-i dea cheile de la mașina mamei sale. „In data de 24.10.2020, in jurul orei 20:50, Poliția Municipiului Oraștie a fost sesizata…