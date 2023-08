Stiri pe aceeasi tema

- O mama din Soroca iși cauta cu disperare fetița de patru ani, dupa ce acum doua saptamani soțul sau a luat-o pana la magazin și nu s-a mai intors. Potrivit femeiei, in ziua dispariției, barbatul și copila au fost vazuți de niște cunoscuți la Gara de Nord din capitala, iar la moment ultimul afirma ca…

- Cand s-a apropiat mai mult și-a dat seama ca este vorba de o persoana care cel mai probabil a fost ucisa, apoi impachetata in scotch inainte de a fi abandonata pe camp. Femeia a sesizat Poliția Tudora, din județul Botoșani, și cum nu se știa exact pe teritoriul carui județ se afla cadavrul, la fața…

- Un cadavru gasit ars intr-un cimitir din Tureni, județul Cluj, a fost identificat de polițiști ca fiind al unui barbat din Aiud, disparut in data de 9 iulie. Dispariția acestuia a fost semnalata de familie in 10 iulie.

- Petru este tatal a doi copii pe nume Ionela și Cristian, despre care nu mai știe nimic de 25 de ani. Cei doi ar fi ramas in grija mamei, dupa ce, in urma unor neințelegeri, Petru și soția lui au decis sa locuiasca separat. in schimb, vecinii au o alta varianta și spun ca au vazut-o pe femeie plecand…

- Au trecut aproape doi ani de cand Gabriela și-a vazut ultima data baiatul. Ionuț a anunțat-o ca pleaca de acasa pentru ca și-ar fi gasit de lucru in București. Nu era prima data cand acesta mergea la munca departe de casa, așa ca mamei nu i s-a parut nimic suspect. De data aceasta insa, lucrurile au…

- De pe 30 mai, bunica Elena incearca sa afle ce s-a intamplat cu nepoata sa. De atunci, nu a aflat nimic și se teme ca adolescenta ar fi in pericol. Ecaterina este in clasa a VIII-a și a disparut in drum spre școala.

- Fanica a avut 9 copii, dintre care doar 3 mai sunt in viața. Femeia incearca sa afle ce s-a intamplat cu una dintre nepoatele sale. Andreea avea 2 ani și 8 opt luni cand a fost internata in spital pentru o banala raceala. De atunci au trecut 22 de ani și nici urma de fata.