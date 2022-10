Stiri pe aceeasi tema

- Un nou caz al unei adolescente de numai 15 ani care a fugit de acasa cu un tanar mult mai mare decat ea a fost prezentat la Acces Direct. Dupa ce mama a facut un apel disperat pentru a-și aduce fiica inapoi acasa, familia tanarului a intervenit. Iata cum il apara tatal și sora pe barbat!

- A fost o zi plina de fericire pentru tata Ion, dupa ce fiica lui, Alexandra s-a intors acasa. Barbatul se poate bucura acum ca are, din nou, sub același acoperiș, toți copiii. Dorința fiicei lui Nea Ion a fost intotdeauna, litera de lege. Așa ca acesta nu a stat pe ganduri la strigatul Alexandrei, care…

- Lucratul de acasa nu mai este ceva exclusivist din timpul pandemiei, ba din contra, foarte multe afaceri au realizat ca acest lucru poate genera o productivitate ridicata și o reducere a cheltuielilor. Ba mai mult, din ce in ce mai mulți oameni iși doresc sa aiba aceasta posibilitate de a lucra de…

- *L-AȚI VAZUT?* La data de 14 august a.c., in jurul orei 18.15 polițiștii din cadrul secției de poliție rurala Valea Calugareasca au fost sesizați de catre o femeie, din județul Ialomița, despre faptul ca, fratele sau, NEAGU VIOREL, in varsta de 35 de ani, ar fi plecat la data de 12 august…

- In Romania și nu numai angajații vor avea mai multe drepturi. Comisia Europeana a anunțat ca toate statele membre ale Uniunii Europene, inclusiv țara noastra, trebuie sa aplice incepand din 2 august normele adoptate in 2019 in UE pentru a imbunatați echilibrul dintre viața profesionala și cea privata…

- In exclusivitate pentru Acces Direct, socra Doiniței sare in ajutorul fiului ei, dupa ce barbatul a lovit-o cu bestialite pe mama copiilor lui, pentru ca femeia a vrut sa bata un cui intr-o ușa. Ce a martusit, dar și ce se intampla, de fapt, in casa celor doi.

- Jucatoarea romana de tenis Irina Begu s-a intors acasa dupa cucerirea trofeului de la Palermo, pe zgura. Sportiva, care datorita acestui succes a urcat pe locul 33 WTA, devenind a doua romanca in clasamentul mondial dupa Simona Halep, a renunțat sa participe la turneul de la

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Rodica Mitran a povestit drama vieții ei. Deși mereu o vedem cu zambetul pe buze, artista a avut parte de o copilarie chinuitoare din cauza tatalui agresit, care o batea atat pe ea, dar și pe mama și frații ei. Ce a marturisit vedeta.