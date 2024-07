Stiri pe aceeasi tema

- Paraschiva vrea sa-ș revada fiica dupa 26 de ani. Femeia din județul Neamț spune cum fiica i-a fost luata din spital și data spre adopție catre o familie din Italia, deși ea nu ar fi fost de acord. Cu toate ca mai are inca șapte copii, aceasta vrea sa-și o revada pe Monica.

- Un tanar a disparut, dupa ce și-a anunțat mama ca era in spital! Mariana nu mai știe ce sa mai faca pentru a da de urma baiatului ei. Ce a marturisit femeia, in exclusivitate pentru Acces Direct.

- Ionel s-a intors din Italia in luna aprilie, dar a murit la doua zile dupa Paște. Sora lui face acuzații grave la adresa familiei lui, asta dupa ce barbatul ar fi fost batut chiar de fiul lui. Femeia este convinsa ca o persoana apropiata lui l-ar fi ucis.

- A trecut aproape o luna de cand un antrenor de fitness a murit, asta dupa ce s-a comportat ciudat in ultimele ore de viața. Moartea lui Carolin a lasat in urma o mulțime de intrebari. Tanarul ar fi fost batut chiar de cațiva oameni din satul in care ar fi oprit.

- Vasile a ajuns in Romania, dupa o buna perioada in care a tot incercat sa plece din Italia, dar fara succes. Petru, patronul pe care romanul il acuza, a dat carțile pe fața și spune ca, de fapt, a vrut sa il ajute, in condițiile in care fostul patron ar fi uitat de Vasile cand avea piciorul rupt.

- Gheorghe spune ca este terorizat de noul vecin, asta dupa ce barbatul ar fi fost deranjat ca a fost inlaturat vechiul gard și ridicat un altul pe aceeași linie de hotar. Vecinul nu s-ar fi lasat pana cand nu a mers și a indoit gardul nou.

- Antonia nu mai știe ce sa mai faca, dupa ce fiica ei de trei ani a fost rapita! Tanara a facut un apel disperat! Ce a marturisit, in exclusivitate pentru Acces Direct. Micuța ar fi fost luata de tatal de 65 de ani.

- Este scandal intre soacra și nora de 24 de ani. Tanara ar fi fugit la amant de aproape doi ani și nu s-ar ai fi interesat de copiii ei, o fetița și un baiat. In timp ce unul dintre micuți se afla cu tatal, al doilea este in plasament la o matușa, ar bunica nu poate sa-l aduca acasa.