- Șoferul unui autocar, care circula pe ruta Italia-Romania, a fost batut de catre mai mulți pasageri, nemulțumiți ca defecțiunea aparuta la autocar nu poate fi remediata mai rapid. Trei barbați, pasageri intr-un autocar, care a venit din Italia, l-au luat pe sofer la bataie in autogara din Arad. Scandalul…

- Scriitorul Mihai Sora isi doreste ca Mos Nicolae sa ii aduca in acest an, pe 6 decembrie, odata cu alegerile parlamentare, aprobarea initiativei "Fara penali in functii publice"."Dragi prieteni, pe scurt, ce-mi doresc de Mos Nicolae: fara penali in functii publice, fara imunitate pentru parlamentari,…

- Polițiști din toata țara au ținut un moment de reculegere in semn de respect și recunoștința fața de Ionuț Hanganu, polițistul de 34 de ani din Brașov care a murit dupa ce a fost diagnosticat cu Covid-19. Polițistul avea 34 de ani și era tatal a doi copii mici. Ionuț Hanganu a ajuns la spital in urma…

- Polițiști din cadrul Secției 1 Poliție Brașov efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunii de “amenințarea”. In fapt, la data de 31 octombrie 2020, in jurul orei 17.00, polițiștii au fost sesizați prin apelul unic de urgența 112 de catre un barbat, in varsta de…

- Monica Anisie solicita Inpectoratului Școlar o ancheta, dupa ce a aflat de pe Facebook ca mai mulți elevi de la o școala din localitatea Borșa, județul Maramureș, au fost loviți de o profesoara. „Cu toții trebuie sa reacționam ferm și imediat, cu toleranța ZERO la violența in școli”, a scris ministrul…

- Imagini de la retinerea tinerei care a batut patru politisti si trei bodyguarzi. „Putea si mai multi“” VIDEO Au aparut imagini de la incatusarea tinerei din Constanta care a reusit sa bata politisti, trei agenti de securitate si alte doua persoane. Conflictul a inceput intr-un local din oras, iar pe…

- Mama din Bucuresti care s-a filmat in timp ce isi lovea fetita de 5 ani a fost retinuta de politisti, transmite Antena 3. Femeia a fost retinuta in aceasta seara si dusa la Politie pentru audieri. Va sta in arest in urmatoarele 24 de ore, timp in care procurorii vor decide daca vor propune mai departe…

- O tanara de 22 de ani din Constanța a fost arestata preventiv pentru 30 de zile dupa ce a batut trei polițiști locali, un polițist național, trei agenți de securitate și alte doua persoane, informeaza publicația locala replicaonline.ro, care citeaza un comunicat al Parchetului de pe langa Judecatoria…