- Vand tot, dau totul, insa am nevoie și de ajutor”, este strigatul unui tata al carui copil, in varsta de 14 ani, sufera de o boala grava. Tanarul Ionuț-Petrica Mutașcu este din localitatea Verendin, județul Caraș-Severin, se confrunta cu o tumoare abdominala si are nevoie de sustinerea tuturor…

- Viața este nedreapta uneori insa printr-un sprijin de la cei care au mai multe posibilitați financiare, familiile nevoiașe ar putea duce o viața cat se poate de normala. Fiecare caz descoperit de catre parintele Damaschin are o poveste trista. Veronica este mama a cinci copii și locuiește intr-o casa…

- Simona Halep a ajuns in sferturile de finala de la Australian Open 2021 și va juca, marți dimineața, de la ora 10:00( ora Romaniei), cu Serena Williams, fostul numar 1 mondial. Daca o invinge pe Serena Williams, Simona Halep va incasa un premiu in valoare de 653.225 de dolari americani, semnificativ…

- Da-i șansa la o viața sanatoasa! Iți facem cunoștința cu Mihail Reaboi sau Mihaița, cum ii spun parinții, un baiețel de 3 ani din satul Ivancea, raionul Orhei din Republica Moldova. Era un copilaș normal – vesel, plin de energie, care iubește sa se joace. Pana cand corpul lui a decis sa nu il mai […]

- Ministerul Sanatatii ii indeamna pe romani sa stea acasa revelionul acesta. „Vei ajuta sa scada riscul raspandirii COVID-19 și vei ajuta personalul medical din prima linie sa respire, pentru ca acum se sufoca sub presiunea cazurilor.” Mii de medici și asistenți medicali lupta in prima linie cu pandemia,…

- Un tata disperat iși striga neputința, dupa ce soția l-a parasit pentru un alt barbat. Ceea ce este cel mai trist este faptul ca mama a patru copii nu se mai intereseaza de cei carora le-a dat viața, lasandu-și inca soțul sa se chinuiasca cu creșterea lor.

- Augustin Viziru, caștigatorul Ferma 2020, a vorbit pentruprima oara despre pierderea tatalui sau, din 2013. Actorul a recunoscut ca s-aschimbat total și a devenit mult mai responsabil.„Cand am aflat vestea ca tatal meu nu mai este, ceva s-aschimbat in mine. Și perioada de dinainte sa se duca a fost…

- Florentina Maria Mircea a apelat la „Acces Direct” cu speranța de a-și gasi in sfarșit mama. Tanara in varsta de 19 ani a fost abandonata la doua luni de la naștere și a fost crescuta de bunica, fara sa știe niciodata cum arata cea care i-a dat naștere.