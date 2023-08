Stiri pe aceeasi tema

- Cu toate ca Marcel Șerbuc a recunoscut ca a ucis-o pe Anamaria, tatal copilei nu are liniște pana cand nu va trasa la raspundere și Simona, mama copilei Tatal ei spune ca pe nimeni nu a interesat din familie ce s-a intamplat in cazul morții fetiței și ca nu a mai fost cautat nici de bunica fetei, Lorica.

- Varul lui Marcel Șerbuc spune ca nu il vede in stare sa ii faca rau Anamariei. Cei doi au vorbit in urma cu patru luni, iar Florin a incercat sa afle ce s-a intamplat atunci cand s-a aflat despre crima. Marcel Șerbuc nu i-a mai raspuns.

- In urma cu cațiva ani, Marcel Șerbuc și Simona au locuit in casa cumparata de mama principalului suspect, in Jilava. Cei doi au fost vazuți de vecini impreuna cu Anamaria și spun ca erau mai retrași, iar copila nu ieșea niciodata la joaca singura.

- Simona susține ca Marcel Șerbuc a ucis-o pe copila, in timp ce barbatul i-a spus mamei sale o cu totul alta poveste. Atunci cand s-a aflat ca trupul copilei a fost gasit in lada canapelei, oamenii legii au ajuns și la mama principalului suspect, care și-a intrebat fiul.

- Imprejurarile in care a murit Anamaria sunt, in continuare, incerte, iar tatal copilei cauta raspunsuri la mai multe intrebari legate de ziua de 11 aprilie, atunci cand ar fi avut loc crima. Mai multe lucruri arata ca Marcel Șerbuc și-ar fi planuit crima și ca nimic nu a fost lasat la voia intamplarii.

- Vineri, tatal fetiței de 12 ani, spunea ca fiica lui purta un lanțișor, care inițial, nu a fost gasit la locul crimei. Mai apoi, s-a aflat ca Marcel Șerbuc l-a dus la amanet pe 11 aprilie, impreuna cu unul dintre inelele pe care le purta Anamaria.

- Cei care il cunosc pe Marcel Șerbuc spun ca barbatul a fost dintotdeauna violent. Nici mama sa nu ar fi scapat de furia lui, dupa ce ar fi fost agresata. Oamenii din comuna spun ca in ultimii ani, principalul suspect al fetiței de 12 ani a fost mai mult plecat.