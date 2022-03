Stiri pe aceeasi tema

- Ambasada Ucrainei in Turcia a dat cifra, citand Serviciul de Stat de Urgența al Ucrainei.A trecut o saptamana de la izbucnirea razboiului cu Rusia. Astazi ar putea avea loc noi negocieri pentru pace. Intre timp, Kievul ramane inconjurat de convoiul militar care se intinde pe 64 de kilometri.Peste noapte,…

- Ministerul rus al Apararii susține ca armata rusa a câștigat supremația aeriana asupra întregii Ucraine și a preluat controlul asupra teritoriului din jurul centralei nucleare Zaporojie. Anunțul a fost facut în aceasta dimineața. Armata rusa a dat luni, 28 februarie, asigurari…

- Vicepreședintele Comisiei Europene pentru Politica Externa, Josep Borrel, a convocat o ședința extraordinara a miniștrilor de Externe in vederea atacarii Ucrainei de catre Rusia. In cadrul ședinței se va discuta despre asistența acordata Ucrainei și deconectarea Rusiei de la SWIFT. Despre acest lucru…

- Dupa atacul Rusiei asupra Ucrainei, la Ministerul Sportului a avut loc o ședința de urgența pentru a analiza repercusiunile acțiunii asupra sportivilor romani. La finalul ședinței, Ministerul a emis un comunicat prin care le cere federațiilor sportive sa nu deplaseze sportivi in Ucraina, nici pentru…

- "Ca rezultat al confruntarilor, 5 persoane care au violat frontiera Rusiei au fost ucise," a transmis un oficial miliar. Acesta a precizat ca n-au fost victime in randul armatei ruseDe asemenea, sursa citata a mai precizat ca 2 vehicule militare ucrainene ar fi patruns și ele pe teritoriul rusesc, in…

- Soldatii americani au inceput sa vina in Romania. Au descins deja, la noi, 100 de militari de peste Ocean. Anunțul a fost facut de ministrul Apararii, Vasile Dincu. Pe fondul crizei din Europa de Est, sub amenințarea invaziei Ucrainei de Rusia, aproximativ 1.700 de militari, in principal de la sediul…

- Ministerul Apararii din Polonia a anuntat vineri ca a deschis o ancheta asupra unei potentiale scurgeri de informatii de la o baza de date despre echipamente ale armatei. Anuntul a fost facut dupa o relatare a site-ului polonez Onet.pl conform careia o baza de date cu 1,7 milioane de intrari si care…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, si omologul sau turc, Recep Tayyip Erdogan, a carui tara este membra NATO, au evocat duminica, intr-o discutie telefonica, exigentele prezentate de Moscova fata de Alianta in legatura cu criza din Ucraina, transmite AFP. Conform presedintiei turce, cei doi…