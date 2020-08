Stiri pe aceeasi tema

- "Multumesc, am spus ce aveam de spus, acum puteti striga demisia", a afirmat Lukasenko la finalul discursului, vizibil enervat. Lukasenko a ajuns la fabrica MZKT cu elicopterul. Acolo sute de protestari au fluturat drapelul rosu si alb al opozitiei si au scandat sloganuri ostile, transmite…

- Intrebat daca a primit si el o „invitatie" la DIICOT Iasi, primarul a zambit larg si a raspuns dupa cateva secunde ca nu a primit nicio citatie. „Va anunt in momentul in care…, dar nu ma sperie o asemenea chestiune", a spus el. Cat priveste prezenta lui Cristin Zamosteanu la cumetria mezinului, in acelasi…

- Se afla ea in plin scandal cu clanul Caranilor, dar Bianca Pop are și motive de bucurie! Fosta ispita de la „Insula iubirii” a dezvaluit ca se iubește cu nepotul unui celebru manelist și ca, mai mult, a fost chiar ceruta de soție!

- Inconjurați de familie și cațiva prieteni, Pițurca jr. și Cristina au facut o petrecere spectaculoasa, iar cei mai importanți invitați au fost Victor Pițurca, tatal lui Alex, și Cristi Borcea, bun prieten cu fostul selecționer. Fostul șef al lui Dinamo a parut ca se bucura de muzica, in timp ce Pițurca…

- Cuplul format din fermectoarea Cristina Ich și Alex Pițurca și-au botezat baiețelul Noah in weekend-ul trecut intr-un cadru de poveste, departe de București, tocmai in Mogoșoaia, la castel, unde au invitat doar 50 de persoane dintre membrii familiei și prieteni. Intr-o postare facuta pe rețelele de…

- Paparazzii Spynews.ro au fost din nou in acțiune și au surprins imagini exclusive de la botezul fiului Cristinei Ich și a lui Alex Pițurca! Fericiții parinți au fost atat de incantați de eveniment, incat in timp ce erau protagoniștii unui dans romantic, cei doi s-au sarutat chiar in fața lui Victor…

- Imagini de colecție de la botezul fiului Cristinei Ich și a lui Alex Pițurca au inceput sa ia cu asalt rețelele de socializare. Deși inițial voiau ca evenimentul sa fie ținut secret, parinții lui Noah s-au afișat alaturi de micuțul lor, dezvaluindu-le fanilor ca au ales o locație de vis pentru creștinarea…

- Zi cat se poate de speciala pentru Cristina ICH și Alex Pițurca! Astazi are loc botezul fiului lor, Noah, iar primele imagini au inceput deja sa curga. Chiar daca a vrut sa țina evenimentul un secret, bruneta nu s-a putut abține și a facut totul public.