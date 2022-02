Stiri pe aceeasi tema

- Ancheta in cazul morții Raisa continua, iar martorul cheie a luat o decizie șocanta in acesta situație. Femeia care se afla in spatele mașinii de poliție care a lovit-o pe Raisa mortal ar fi șters imaginile surprinde de camera de bord.

- Meciul de fotbal dintre echipele UTA și Dinamo s-a mutat in afara terenului, iar protagoniștii sunt suporterii celor doua echipe. Nici bine nu au ajuns la Arad, ca suporterii echipei Dinamo s-au luat la bataie, duminica dimineața, cu suporterii echipei UTA. Bataia a avut loc pe Bulevardul Revoluției,…

- Tragicul accident din Iași, in care și-au pierdut viața șapte persoane, a indoliat o comunitate intreaga. Toate victimele se duceau la munca pentru a asigura un trai familiilor lor, fara sa-și imagineze ca va fi ultimul lor drum. Acum primarul localitații Balș, de unde provin șase dintre cele șapte…

- Tatal Raisei e profund indurerat dupa moartea fetei, dar totodata barbatul știe ca polițistul regreta ce s-a intamplat. El i-a transmis un mesaj și a ținut sa spuna ca nu-i vrea raul tanarului de 27 de ani.

- Tatal Raisa, fata ucisa de un polițist in Capitala, e distrus de durere, iar impreuna cu mama fetei spera sa se faca dreptate in cazul micuței. Ce mesaj i-a transmis barbatul indurerat lui Constantin Popescu, agentul care a provocat tragedia.

- Cu doar trei zile inainte de tragicul accident, mama Raisei Nicoleta, fetița omorata de un polițist pe trecerea de pietoni, a facut o postare pe contul sau personal de Facebook, care parca prevestea nenorocirea care avea sa se abata asupra familiei sale. Iata ce distribuise mama victimei pe Internet!

- Cosmin Andreica, președintele Sindicatului EUROPOL, a anunțat ca azi, 1 Decembrie, nu se vor aplica sancțiuni, ci doar avertismente. „La intrebarea adresata de Cosmin Andreica-Sindicatul EUROPOL, cu privire la aplicarea sau neaplicarea Legii salarizarii nr. 153/2017 din 01.01.2022, singurul raspuns…

- O femeie de 46 de ani a supravietuit in mod miraculos, dupa ce un camion cu 18 roti a trecut peste masina ei si a strivit-o complet. Echipajele sosite la locul accidentului au fost uluite sa constate ca soferita a scapat doar cu rani usoare. Femeia isi conducea masina, un Nissan Altima, pe data de 16…