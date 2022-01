Stiri pe aceeasi tema

- Un copil de 5 ani a fost lovit, luni, de o mașina de poliție, in orașul Bolintin Vale, județul Giurgiu. Poliția transmite ca cel mic era „nesupravegheat, a ieșit in fuga din curte și s-a lovit de autovehiculul aflat in mișcare”, dar nu a pațit nimic. Agentul de poliție mergea cu o autospeciala pe o…

- Autoritațile din Capitala au intrat in alerta, dupa ce un barbat a sunat la 112 și amenințat ca impușca un polițist, daca agentul care a ucis-o pe Raisa Nicoleta nu va fi arestat. Direcția Generala de Poliție a Municipiului București- Poliția sectorului 6 face verificari și cerceteaza cazul pentru a…

- S-a dat alarma in Capitala, dupa ce un barbat a sunat la 112 și a anunțat ca ii va face el dreptate Raisei daca agentul de poliție care a lovit-o mortal cu mașina nu va fi arestat. Individul care a sunat la 112 a informat ca are un pistol și a cerut sa i se […] The post ALERTA! A sunat la 112 și a…

- Avea sau nu mașina de poliție semnalele aprinse? Este intrebarea pe care toata lumea și-o pune, dupa moartea fulgeratoare a Raisei Nicoleta, o fetița de numai 13 ani. Pentru ca s-au vehiculat tot felul de informații aflate in antiteza, iata ca am intrat in posesia imaginilor de pe camerele de supraveghere,…

- Polițistul care a lovit doua fete pe trecerea de pietoni de pe bulevardul Laminorului din Capitala, una dintre ele pierzandu-și viața, are 30 de ani și a lucrat in Anglia pana in 2016. El și-a luat permisul de conducere in Romania in 2012 și l-a preschimbat in Anglia, in 2016. Constantin Popescu este…

- Totul s-a intamplat, miercuri, in sectorul 2 al Capitalei.In data de 15 decembrie 2021, un agent de poliție din cadrul Secției 9 Poliție, aflat in exercitarea atribuțiilor de serviciu, a intrat in toaleta unei benzinarii, unde a uitat arma din dotare.In aproximativ 14 minute s-a reintors, dar nu a gasit…

- Un accident a avut loc in aceasta seara, in zona Obor din Focșani. Conform primelor informații, o mașina ar fi lovit o femeie pe trecerea de pietoni, șoferul fugind de la locul accidentului. La fața locului au ajuns echipaje de la Poliție și Ambulanța, femeia fiind preluata și transportata la spital.…