- Petronela este mama a 7 copii și, impreuna cu iubitul sau, locuiau in casa tatalui. Femeia spune ca a ramas pe drumuri, dupa ce unchii și matușile parintelui sau l-au convins sa le lase locuința lor, in contextul in care Petronela iși creștea copiii in aceeași casa.

- Tragedie pe Calea Aradului. La data de 18 mai 2023, in jurul orei 11:45 polițiștii Biroului Rutier Timisoara au fost sesizați prin apel 112 cu privire la faptul ca pe DN 69 – Calea Aradului, in afara parții carosabile a fost gasit un barbat in stare de inconștiența. Polițiștii s-au deplasat de urgența…

- A fost deschis dosar de moarte suspecta in Belgia, dupa decesul unui roman care locuia singur. Cu toate acestea, inainte de a fi gasit fara viața, vecinii spun ca au auzit scandal in apartamentul in care statea.

- Azi, 23 aprilie, la ora 07.52, polițiștii din Targu Lapuș au fost sesizați prin S.N.U.A.U.112 cu privire la faptul ca pe marginea unui lac, in apropierea unui imobil de pe strada Țibleșului, se afla o femeie cazuta in stare de inconștiența. La fața locului, polițiștii au identificat in apa, cu fața…

- Jurnalista de politica și investigație Iulia Marin, care a lucrat la o serie de publicații de top, a murit la varsta de doar 32 de ani, in apartamentul sau din cartierul Militari. Decesul este tratat ca moarte in condiții suspecte, potrivit primelor date, deoarece Iulia Marin suferea de depresie. Jurnalista…

- Julia Ituma, in varsta de 18 ani, a fost gasita decedata dupa ce a cazut de la geamul camerei de hotel din Istanbul, unde se afla alaturi de echipa sa dupa un meci in semifinalele Ligii Campionilor la volei, scrie sport.hotnews.ro.

- Lumea fotbalului este in doliu! Un fost jucator de prima liga a murit la varsta de 48 de ani. Fostul sportiv s-a stins din viața in condiții suspecte. A fost gasit decedat la cateva zile dupa ce a fost dat disparut.