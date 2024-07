Stiri pe aceeasi tema

- Madalin a murit in urma cu trei luni intr-un accident cumplit, dupa ce a ieșit de pe carosabil și a intrat intr-un copac. In tot acest timp, Narcisa, dar și familia ei, au fost puse la zid pentru cum a sfarșit tanarul. Mama adolescentei, Sanda, a raspuns acuzațiilor aduse de parinții lui Madalin.

- Pe 11 iulie se implinesc trei luni de cand Madalin a sfarșit tragic, dupa ce a urmarit mașina in care se afla iubita lui și pe tanarul cu care adolescenta ar fi avut o relație. La trei luni de la tragedie, familia spune ca are inca o mulțime de intrebari și crede ca, de fapt, tanarul ar fi fost impins…

- Pe 11 iulie se implinesc trei luni de cand Madalin, un tanar din Olt, a sfarșit tragic intr-un accident in apropiere de comuna Deveselu. Familia lui nu are nici in prezent liniște și spune ca nici dupa aproape trei luni nu au aflat adevarul.

- Au trecut deja cateva saptamani de cand Madalin a murit in accidentul din Olt. Familia tanarului nu iși poate reveni din șoc. Prin momente grele trece și Narcisa, fosta lui iubita, tanara din cauza careia s-a spus inițial ca ar fi murit. Se pare ca adolescenta vrea sa ii pastreze vie amintirea lui Madalin.

- Madalin, tanarul care a murit in accidentul ingrozitor din Olt, a suferit cumplit inainte de tragedie. Fostul iubit al Narcisei a transmis mai multe mesaje ingrozitoare, care prevesteau ca urmeaza sa se stinga din viața. Iata cum a reușit Madalin sa șocheze o țara intreaga!

- Moartea lui Madalin, baiatul care s-a stins din viața in accidentul din Olt, a dat startul unui scandal incredibil intre familii. Tatal baiatului a acuzat familia fostei sale iubite ca a strans donații pentru inmormantarea lui, dar nu a dat banii familiei. Ei bine, de aceasta data, adevarul a ieșit…

- Fosta iubita a lui Madalin a facut dezvaluiri despre ziua tragediei. Ce detalii a oferit tanara despre relația pe care au avut-o. Ea susține ca tanarul nu a prins-o cu nimeni inainte de accidentul in care a murit.

- Cum a aflat Madalin ca ar fi fost inșelat de iubita. Baiatul mort in accidentul din olt a trecut prin clipe grele. Ce au dezvaluit doua prietene ale tanarului, in exclusivitate pentru Acces Direct.