- Ana se teme ca va fi data afara din casa de soț. Femeia are trei copii, de 10, 6 și 5 ani. Iși dorește ca partenerul ei de viața sa nu o mai amenințe și sa o lase sa ii creasca in liniște pe cei mici. Ce a marturisit, in exclusivitate pentru Acces Direct.

- Premierul Nicolae Ciuca afirma sambata, in mesajul transmis sambata, cu ocazia Zilei Veteranilor de Razboi, ca avem privilegiul de a fi martorii ultimilor veterani ai celui de-Al Doilea Razboi Mondial, 1096 de veterani si veterane si 24 de vaduve de razboi. ”Sa le aratam pretuirea calda pe care o merita…

- Mama acuzata ca și-a abandonat copii se apara in fața acuzațiilor facute de Nicu, tatal baieților. Femeia le-a transmis un mesaj emoționant celor mici. Ce a marturisit, in exclusivitate pentru Acces Direct.

- La summitul de saptamana viitoare cu liderul sud-coreean Yoon Suk Yeol, președintele american Joe Biden va promite masuri „substanțiale” pentru a sublinia angajamentul SUA de a descuraja un atac nuclear nord-coreean asupra Coreei de Sud, a declarat vineri un inalt oficial american, citat de Reuters.…

- Miniconcerte de muzica de jazz, un recital de chitara clasica, ateliere si spectacole pentru copii vor avea loc, la acest sfarsit de saptamana, in Parcul Kiseleff, a informat, vineri, Primaria Sectorului 1.Administratia locala da startul evenimentelor in aer liber din acest an. Activitatile vor avea…

- Un barbat susține ca mama celor doi copii i-a neglijat, dupa ce ar fi cunoscut pe cineva, pe Facebook. Ba mai mult, chiar o vecina ar fi fost „partașa” la flirturile acesteia. Totul s-ar fi intamplat in perioada in care el era plecat din țara, unde muncea pentru familia lui.

Sediul Trinitas TV, televiziunea Patriarhiei Romane, a fost vizitat joi de 29 de copii de la Școala Gimnaziala nr. 80 din sectorul 3 al Capitalei, informeaza Ziarul Lumina.

Cel puțin 5.000 de copii romani din afara țarii vor ajunge in acest an in tabere gratuite in Romania, anunța ministrul Familiei Gabriela Firea, anunța Mediafax.