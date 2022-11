Stiri pe aceeasi tema

- In exclusivitate pentru Acces Direct, „Justițiarul de Berceni” a facut primele declarații, dupa ce a fost acuzat ca ar fi harțuit-o pe fosta lui iubita. Cum se apara Alexandru Constandachi. Imaginile au ajuns virale. Și tanara a oferit detalii despre acel moment.

- Ioana Simion raspunde acuzațiilor facute de soțul ei, Ilie Nastase, iar vedeta a postat in mediul online un mesaj in care a explicat situația dintre ea și partenerul ei de viața. Iata ce a transmis soția fostului tenismen!

- Simina Loica l-a acuzat pe tatal copilului sau ca nu se implica in totalitate in creșterea lui, mai exact ca nu-i cumpara mancare și scutece, iar Alex Zanoaga a raspuns acuzațiilor facute de bruneta in cadrul emisiunii Xtra Night Show. Iata ce a marturisit fostul soț al Siminei Loica!

- In exclusivitate pentru Acces Direct, Gabriel a oferit primele declarații, dupa ce ar fi batut-o și alungat-o de acasa pe mama copiilor lui. Cum a reacționat barbatul și cum se apara in fața acuzațiilor aduse de tanara. El susține ca Madalina l-ar fi inșelat, insa ea neaga totul.

- Grimes, una dintre cele mai excentrice artiste, și-a uimit din nou admiratorii. Fosta iubita a miliardarului Elon Musk și mama a doi dintre copiii lui a postat o fotografie pe contul de Twitter, ce pare fi facuta la scurt timp dupa o intervenție chirurgicala.

- Mama copilului raspunde acuzațiilor facute de soțul ei și susține ca nu și-a mai vazut fiica de 7 luni. Femeia a fost nevoita sa faca ordonanța președențiala pentru a-și revedea fiica. Aceasta a marturisit ca soțul ei a fost destul de violent cu ea, motiv pentru care a luat-o pe cea mica și a plecat…

- Andra Ghinea iubește din nou! Fosta iubita a lui Lino Golden și-a gasit liniștea in brațele noului iubit. Nu va mai ținem mult in suspans și va dezvaluim cine este celebrul vlogger cu care tanara se iubește. Fosta iubita a aparut la ziua de naștere a Alexiei Eram in cele mai tandre ipostaze și a fost…

- Cunoscutul scandal dintre Gabi Badalau și Claudia Patrașcanu continua, vedeta acuzandu-și soțul ca nu a anunțat-o de plecarea in Turcia cu cei doi baieți pe care ii au impreuna, noteaza click.ro. Dupa ce Gabi Badalau a declarat pe rețelele de socializare ca soția sa a incercat sa ii strice vacanța pe…