- „Am plecat din Kiev, am ajuns la Ternopil, iar acolo ne-au avertizat ca vor suna sirenele și ca vor fi momente grele. Au fost momente cand a trebuit sa ne ascundem, am stat in subsoluri și - vazand aceasta situație - ne-am indreptat spre Cernauți. Cat am stat in subsoluri in Kiev, nu a fost absolut…

- Prima donație din Romania pentru refugiații ucraineni din Moldova a ajuns, astazi, la Chișinau. Este vorba despre 17 tone de alimente, scutece, jucarii, lapte praf și mancare pentru copii, imbracaminte, paturi, dar și mancare pentru animale, care au fost donate de o comuna de peste Prut ucrainenilor…

- Un polițist din cadrul Serviciului Rutier Bacau impreuna cu un coleg din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov, ambii delegați in interesul serviciului, in timp ce efectuau serviciul de patrulare in zona Vama Siret au fost martorii unui moment emoționant. Polițiștii au vazut pe strada,…

- O femeie din Ucraina, care a trecut vama Siret cu un carucior in care avea un bebelus si cu alti doi copii de mana, i-a impresionat pe politistii romani. „Un carucior, o imagine dura si greu de acceptat”, au precizat reprezenzatii Politiei Romane, intr-o postare pe o retea de socializare unde au postat…

- Mii de persoane au venit in țara noastra dupa atacurile rusești din Ucraina. Printre acestea se numara și Ana și Galina, doua mamica care au fost nevoite sa vina in Romania pentru a scapa de razboiul care a inceput in țara lor.

- Zilnic ajung in punctele de trecere a frontierei din Romania cetateni ucraineni care fac tot posibilul sa scape de teroarea din tara lor si sa gaseasca putina liniste. Majoritatea celor care trec granita sunt femei si copii, barbatii fiind nevoiti sa ramana in Ucraina. Cu bagaje in mana si cu copiii…

- Anuța Motofelea a anunțat pe pagina sa de Facebook ca este dispusa sa primeasca acasa doua sau trei familii, mame cu copii, care fug din calea razboiului din Ucraina. Cantareața de muzica populara, Anuța Motofelea a anunțat pe pagina sa de Facebook ca este dispusa sa primeasca acasa doua sau trei familii,…